روسيا: إحباط هجوم أوكراني بطائرة مسيّرة قرب محطة نووية

أعلنت روسيا اليوم الجمعة أنها أحبطت هجومًا بطائرة أوكرانية مسيرة قرب محطة نووية في جنوب البلاد، حيث قالت وسيلتا إعلام إنّ انفجارًا ألحق أضرارًا بواجهة مستودع يستخدم لتخزين النفايات النووية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنّ أنظمة دفاعاتها الجوية أحبطت “محاولة من جانب النظام الأوكراني لتنفيذ هجوم إرهابي”، عندما اعترضت طائرة مسيرة في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، قرب كورشاتوف في منطقة كورسك الجنوبية.

وتقع محطة كورسك للطاقة النووية في كورشاتوف. وقالت المحطة في بيان منفصل إنّ محاولة لشن هجوم عليها بثلاث طائرات مسيرة وليس بطائرة واحدة فقط جرى إحباطها.

وأضافت أنّه لم تقع إصابات أو أضرار وأن مستويات الإشعاع طبيعية وأنها تعمل بصورة معتادة.

وذكرت وسيلتا إعلام إخباريتان روسيتان لديهما مصادر أمنية جيدة أن الهجوم كان بثلاث طائرات مسيرة، لم ينفجر منها سوى طائرة فقط بالقرب من منشأة لتخزين النفايات.

كورسك هي واحدة من عدة مناطق تقع في جنوب روسيا وتعرضت كثيرًا لهجمات بطائرات مسيرة خلال الحرب المستمرة منذ 20 شهرًا، والتي بدأت بغزو واسع النطاق من جانب روسيا لأوكرانيا في فبراير/ شباط 2022.

وأحدث هجوم سابق بطائرة مسيرة ذكره حاكم كورسك كان في الأول من سبتمبر/ أيلول.

وعادة ما تحجم أوكرانيا عن تأكيد أو نفي مشاركتها في أعمال عسكرية تقع داخل الأراضي الروسية.

وجاءت الواقعة بعد يوم من إعلان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن هجومًا روسيًا بطائرة مسيرة استهدف على الأرجح محطة الطاقة النووية في منطقة خميلنيتسكي في غرب أوكرانيا.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، إن الهجوم دمر “عدة نوافذ” في الموقع، لكنه لم يؤثر على عمل المحطة الأوكرانية أو اتصالها بشبكة الكهرباء.