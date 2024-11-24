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روسيا تتهم أمريكا باستخدام تايوان لإثارة أزمة في آسيا

منذ ساعتين
علما روسيا وأمريكا

علما روسيا وأمريكا

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قال أندريه رودينكو نائب وزير الخارجية الروسي لوكالة تاس للأنباء في تصريحات نشرت اليوم الأحد إن الولايات المتحدة تستغل تايوان لإثارة أزمة خطيرة في آسيا، مؤكدا دعم موسكو لموقف الصين بشأن تايوان.

وقال رودينكو للوكالة “نرى أن واشنطن، في انتهاك لمبدأ الصين الواحدة الذي تعترف به، تعمل على تعزيز الاتصالات العسكرية والسياسية مع تايبه تحت شعار الحفاظ على الوضع القائم، وزيادة إمدادات الأسلحة”.

وأضاف “هدف هذا التدخل الأمريكي الواضح في شؤون المنطقة هو استفزاز جمهورية الصين الشعبية وإثارة أزمة في آسيا لتناسب مصالحها الأنانية”.

ولم يذكر التقرير أي اتصالات محددة كان رودينكو يشير إليها.

تعتبر الصين تايوان جزءا من أراضيها، وهو أمر ترفضه حكومة تايوان. والولايات المتحدة هي أهم داعم دولي ومورد للأسلحة لتايوان، على الرغم من عدم الاعتراف الدبلوماسي الرسمي بها.

ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية حتى الآن على طلب التعليق على تصريحات رودينكو خارج ساعات العمل.

وفي سبتمبر أيلول، وافق الرئيس جو بايدن على تقديم 567 مليون دولار كدعم عسكري لتايوان. وردت روسيا بأنها تقف إلى جانب الصين في القضايا الآسيوية، بما في ذلك انتقاد الجهود الأمريكية لتوسيع نفوذها و”المحاولات المتعمدة” لتأجيج الوضع المتعلق بتايوان.

أعلنت الصين وروسيا عن شراكة “بلا حدود” في فبراير شباط 2022 عندما زار الرئيس فلاديمير بوتين بكين قبل وقت قصير من شن غزو واسع النطاق لأوكرانيا، مما أدى إلى اندلاع أعنف حرب برية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وفي مايو أيار من هذا العام، تعهد بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ ببدء “عصر جديد” من الشراكة بين أقوى منافسين للولايات المتحدة، التي وصفاها بأنها قوة مهيمنة عدوانية من فترة الحرب الباردة تنشر الفوضى في جميع أنحاء العالم.

    المصدر :
  • رويترز

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