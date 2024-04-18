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روسيا تتهم أوكرانيا بقصف منشآت صحية وقتل طواقم طبية

منذ 43 دقيقة
ألسنة دخان جراء قصف في روسيا (تعبيرية)

ألسنة دخان جراء قصف في روسيا (تعبيرية)

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اتهمت روسيا القوات الأوكرانية، الخميس 18 نيسان/أبريل 2024، بقصف منشآت طبية بشكل متكرر في المناطق التي تسيطر عليها في أوكرانيا، مشيرة إلى استخدام أسلحة غربية في تلك الهجمات.

وأدانت روسيا الغرب ومنظمة الصحة العالمية لعدم التصدي لهذه الهجمات على المرافق الطبية.

ولم يصدر تعليق فوري من جانب أوكرانيا. وتتبادل موسكو وكييف اتهامات بارتكاب جرائم حرب، وتنفي كل منهما مزاعم الأخرى.

ولم يصدر تعليق فوري أيضا عن منظمة الصحة العالمية.

جاء هذا الاتهام على لسان ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية التي قالت للصحفيين إن القوات الأوكرانية دأبت على استهداف منشآت طبية وأطباء في أربع مناطق أوكرانية تقول موسكو إنها ضمتها.

وسردت زاخاروفا تواريخ ومواقع الهجمات التي وقعت في الأشهر القليلة الماضية وقالت إنه تم تقديم هذه المعلومات لمنظمة الصحة العالمية، مضيفة أن المنظمة لم تتخذ إجراءات بناء على هذه البيانات.

وقالت “يموت أطباء حقيقيون جراء القصف الذي تنفذه كييف بأسلحة زودها بها الغرب”.

وأضافت أن الغرب ووسائل الإعلام الغربية يتجاهلان أي جرائم ترتكبها أوكرانيا ويريدان فقط انتقاد روسيا.

    المصدر :
  • رويترز

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