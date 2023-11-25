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روسيا تسير ثاني رحلة خلال يومين لإجلاء مواطنيها من غزة

منذ ساعة واحدة
القصف على قطاع غزة

القصف على قطاع غزة

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قالت وزارة الطوارئ الروسية في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت 25\11\2023، إن طائرة خاصة أعادت إلى موسكو 105 مواطنين روس تم إجلاؤهم من غزة، وهي ثاني رحلة من نوعها خلال يومين.

وقالت الوزارة في منشور على تطبيق تيليغرام، إن المجموعة، التي تضم 55 طفلا، عادت إلى الوطن على متن طائرة مستأجرة من طراز إليوشن-76. وأعادت رحلة مماثلة وصلت في اليوم السابق 101 مواطن روسي.

وقال أحدث بيان للوزارة إن أكثر من 760 شخصا تم إجلاؤهم أعيدوا إلى روسيا، من بينهم أكثر من 360 طفلا.

وأشاد الكرملين الأربعاء باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي دخل حيز التنفيذ أمس الجمعة 24\11\2023، ووصفه بأنه “أول خبر سار منذ فترة طويلة” في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وقال إن الهدنة الإنسانية هي السبيل الوحيد لتعزيز الجهود من أجل التوصل إلى تسوية مستدامة.

    المصدر :
  • رويترز

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