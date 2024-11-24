روسيا تعلن اسقاط 34 مسيرة أوكرانية أثناء الليل

الدخان والنيران يتصاعدان من مبنى سكني بعد هجوم بطائرة أوكرانية مسيرة، روسيا 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2024. رويترز

قالت وزارة الدفاع الروسية في منشور على تطبيق تيليجرام اليوم الأحد إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 34 طائرة مسيرة أوكرانية، منها 27 فوق منطقة كورسك الحدودية.

ولم تشر الوزارة في منشورها إلى بيان سابق أصدره حاكم كورسك ذكر فيه أن واحدات الدفاع الجوي دمرت “صاروخين أوكرانيين” أثناء الليل فوق المنطقة.

و قال أليكسي سميرنوف حاكم منطقة كورسك الروسية إنه تم إسقاط صاروخين و27 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا فوق المنطقة المتاخمة للحدود الأوكرانية.

ولم يتضح حتى الآن نوعية الصواريخ التي تم تدميرها. ولم يذكر سميرنوف في منشور على قناته بتطبيق تيليجرام مزيدا من التفاصيل.

وفي سياقٍ منفصل، صادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السبت، على قانون يسمح لمن يتطوعون للقتال في أوكرانيا بشطب ديونهم غير المسددة التي تصل قيمتها إلى نحو 100 ألف دولار، حسبما أعلنت الحكومة الروسية.

ويسمح القانون الجديد لمن يوقعون عقدا لمدة عام للقتال في أوكرانيا بعد الأول من ديسمبر المقبل، بـ”التخلص من الديون غير المسددة القائمة، ويشمل أيضا زوجاتهم”.

يذكر أن، روسيا بدأت عملياتها العسكرية داخل الأراضي الأوكرانية يوم 24 فبراير2022، بعدما تلقت روسيا الكثير من التهديدات وأهمها انضمام كييف إلى حلف شمال الأطلسي «حلف الناتو» ومع مرور أشهر على تلك الحرب، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن ضم أول 4 أقاليم أوكرانية إلى روسيا وهي «جمهورية دونيتسك الشعبية، وجمهورية لوهانسك الشعبية، وخيرسون، وزابوريجيا»، وتم ذلك بحضور نواب البرلمان وممثلي الأقاليم.

وبالفعل صدق مجلس النواب الروسي «الدوما» على انضمام تلك الأقاليم، ومع بداية الهجمات الروسية قامت الدول الغربية بفرض عقوبات على موسكو، بهدف وقف هذا الحرب، لكن روسيا استمرت ولم تبالي.