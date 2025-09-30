الثلاثاء 8 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 30 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

روسيا تعلن حظر تصدير الديزل حتى نهاية العام وتمدد حظر البنزين

منذ 18 دقيقة
روسيا تعلن حظر تصدير الديزل

روسيا تعلن حظر تصدير الديزل

A A A
طباعة المقال

قالت الحكومة الروسية، اليوم الثلاثاء “إن موسكو فرضت حظرا جزئيا على صادرات الديزل ومددت حظر تصدير البنزين حتى نهاية العام”.

وتواجه روسيا نقصا في الوقود بعد سلسلة من الهجمات الأوكرانية على مصافيها.

وكان هذا القرار متوقعا بعد أن أعطى نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك تحذيرا مسبقا بهذا الخصوص الأسبوع الماضي.

وأضافت الحكومة في بيان أنها “تواصل العمل للحفاظ على الاستقرار في سوق الوقود المحلي”

ينطبق حظر تصدير البنزين على جميع المصدرين.

ويشمل حظر تصدير الديزل أيضا الوقود البحري وزيوت الغاز الأخرى. وهو ينطبق على البائعين ولكن ليس على المنتجين المباشرين لهذا الوقود.

ومع ذلك، لا يتوقع الخبراء أن يكون للقيود تأثير كبير على تدفقات الوقود إلى السوق المحلية، مع الإشارة إلى أن روسيا تفرض بالفعل رسوم تصدير باهظة على غير المنتجين للديزل.

تعكس هذه الإجراءات نجاح أوكرانيا في القضاء على جانب من طاقة التكرير الروسية عبر هجمات الطائرات المسيرة.

وروسيا ثالث أكبر منتج للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة والسعودية.

ووردت أنباء عن نقص البنزين في العديد من المناطق الروسية، ومنها أقصى الشرق وفي نيجني نوفجورود، بشرق موسكو.

وفرضت شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا من أوكرانيا في عام 2014، تقنينا على استهلاك البنزين أمس الاثنين، قائلة إن سائقي السيارات سيقتصرون على 30 لترا في المرة الواحدة. وجمدت كذلك الأسعار في محاولة واضحة للحد من الغضب الشعبي بسبب اضطراب الإمدادات.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

قوارب شراعية، جزء من أسطول الصمود العالمي الذي يهدف إلى الوصول إلى غزة وكسر الحصار البحري الإسرائيلي، تبحر قبالة جزيرة كوفونيسي اليونانية، 26 سبتمبر 2025. رويترز
"أسطول الصمود" يقترب من منطقة الاعتراض الإسرائيلية وسط تأهب إسرائيلي!
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
ترامب: أمام حماس مهلة 3 أو 4 أيام للرد على خطة غزة
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو
وزير الخارجية الأميركي يبحث مع نظيره المصري عناصر خطة ترامب بشأن غزة

الأكثر قراءة

دار حضانة
بعد إساءات بحق الاطفال.. إقفال دار حضانة معروفة في الأشرفية
رئيس الحكومة نواف سلام
الرئيس سلام مصرّ على تنفيذ القرارات القضائية في ملف الروشة
قصف ليلي على الجبهة الجنوبية
تحذير أميركي من تصعيد قد يطال بيروت