روسيا تعلن حظر تصدير الديزل حتى نهاية العام وتمدد حظر البنزين

قالت الحكومة الروسية، اليوم الثلاثاء “إن موسكو فرضت حظرا جزئيا على صادرات الديزل ومددت حظر تصدير البنزين حتى نهاية العام”.

وتواجه روسيا نقصا في الوقود بعد سلسلة من الهجمات الأوكرانية على مصافيها.

وكان هذا القرار متوقعا بعد أن أعطى نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك تحذيرا مسبقا بهذا الخصوص الأسبوع الماضي.

وأضافت الحكومة في بيان أنها “تواصل العمل للحفاظ على الاستقرار في سوق الوقود المحلي”

ينطبق حظر تصدير البنزين على جميع المصدرين.

ويشمل حظر تصدير الديزل أيضا الوقود البحري وزيوت الغاز الأخرى. وهو ينطبق على البائعين ولكن ليس على المنتجين المباشرين لهذا الوقود.

ومع ذلك، لا يتوقع الخبراء أن يكون للقيود تأثير كبير على تدفقات الوقود إلى السوق المحلية، مع الإشارة إلى أن روسيا تفرض بالفعل رسوم تصدير باهظة على غير المنتجين للديزل.

تعكس هذه الإجراءات نجاح أوكرانيا في القضاء على جانب من طاقة التكرير الروسية عبر هجمات الطائرات المسيرة.

وروسيا ثالث أكبر منتج للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة والسعودية.

ووردت أنباء عن نقص البنزين في العديد من المناطق الروسية، ومنها أقصى الشرق وفي نيجني نوفجورود، بشرق موسكو.

وفرضت شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا من أوكرانيا في عام 2014، تقنينا على استهلاك البنزين أمس الاثنين، قائلة إن سائقي السيارات سيقتصرون على 30 لترا في المرة الواحدة. وجمدت كذلك الأسعار في محاولة واضحة للحد من الغضب الشعبي بسبب اضطراب الإمدادات.