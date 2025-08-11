روسيا تعلن مقتل شخصين وإسقاط 27 طائرة مسيرة أوكرانية في هجمات متزامنة

أفاد مسؤول إقليمي ووزارة الدفاع في روسيا في وقت متأخر من يوم الأحد بمقتل شخصين في منطقة تولا جراء هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية استهدف أيضا موسكو ومناطق روسية أخرى.

وقال حاكم تولا دميتري ميلييف عبر تيلغرام إن شخصين نقلا أيضا إلى المستشفى عقب الهجوم على منطقة تولا المتاخمة لمنطقة موسكو من الشمال.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات الدفاع الجوي التابعة لها دمرت 27 طائرة مسيرة أوكرانية في غضون ثلاث ساعات في وقت متأخر من يوم الأحد، بما في ذلك 11 طائرة فوق منطقة تولا، وواحدة فوق منطقة موسكو، والبقية فوق أربع مناطق أخرى في جنوب وغرب روسيا.

يذكر أن روسيا شنت غزوا شاملا على أوكرانيا في فبراير شباط 2022، وتسيطر على خمس البلاد تقريبا. وتقول إن مناطق لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا تابعة لها، على الرغم من أنها لا تسيطر إلا على نحو 70 بالمئة من المناطق الثلاث الأخيرة.

وسيطرت روسيا أيضا على جيوب من الأراضي في منطقتي سومي وخاركيف، وأعلنت في الأسابيع الماضية السيطرة على قرى بمنطقة دنيبروبيتروفسك. وتقول أوكرانيا إنها تسيطر على جزء من منطقة كورسك في غرب روسيا.