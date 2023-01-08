روسيا تنفذ وعيدها بـ "ضربة انتقامية" رداً على حادثة ماكيفكا

أعلنت موسكو، الأحد، أن جيشها نفذ “ضربة انتقامية” في مدينة كراماتورسك بشرق أوكرانيا، ردا على مقتل 89 جنديا روسيا في ماكيفكا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي “ردا على الضربة الإجرامية لنظام كييف في الدقائق الأولى من يناير 2023 (..) نفذت القوات الروسية عملية انتقامية” موضحة انها استهدفت ثكنتين.

وأضافت: “أكثر من 600 عسكري أوكراني قتلوا” نتيجة ضربة استهدفت جنودا لكييف متمركزين في مبنيين في كراماتورسك. ولم يتسن لوكالة فرانس برس التأكد على الفور من صحة التقرير.

ولم تحدد الوزارة التاريخ الدقيق لهذه العملية.

وأفادت السلطات الأوكرانية المحلية أن كراماتورسك أصيبت بسبعة صواريخ خلال الليل. استهدف صاروخان آخران بلدة كوستيانتينيفكا القريبة.

السبت سمع مراسلو فرانس برس في كراماتورسك دوي أربعة انفجارات على الأقل قبل منتصف الليل.

وقدم الجيش الروسي هذه الضربة على أنها انتقام لتلك التي نفذت في ماكيفكا في منطقة انفصالية موالية لروسيا شرق أوكرانيا، بعد دقائق من بداية العام الجديد.

وكان الجيش الأوكراني استهدف فيها نقطة انتشار موقتة للجنود الروس، مما تسبب بمقتل 89 جنديا على الأقل، بحسب حصيلة نشرتها موسكو.