روسيا: حريق في ميناء أوست لوغا بسبب حطام مسيرة أوكرانية

قال ألكسندر دروزدينكو‭ ‬حاكم منطقة لينينغراد الروسية في وقت مبكر من الأحد إن حطام طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا تسبب في اندلاع حريق في محطة تابعة لشركة نوفاتك للغاز الطبيعي في ميناء أوست لوغا.

وكتب دروزدينكو على تطبيق تيليغرام “تعمل فرق الإطفاء وخدمات الطوارئ حاليا على إخماد الحريق… وفقا للتقارير الأولية، لا توجد إصابات”.

وأضاف أنه تم تدمير حوالي 10 طائرات مسيرة أوكرانية فوق الميناء.

من زاوية آخرى ذكرت قناة “رين تي في” الروسية أن حريقا اندلع في محطة كورسك للطاقة النووية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد 24\8\2025.

ونقلت القناة عن المكتب الصحفي للمحطة القول إن الحريق شب في وحدة محولات لا علاقة لها بالقسم النووي في المنشأة.

وأضافت القناة عبر تطبيقها على تيليجرام أن المكتب الصحفي للمحطة النووية أكد عدم وجود مخاطر على السلامة سواء للعاملين أو للمحطة نفسها.

