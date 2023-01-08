الأحد 15 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 8 يناير 2023 |
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روسيا: عودة 50 عسكريا أسيرا من أوكرانيا

منذ ساعة واحدة
روسيا وأوكرانيا تجريان عملية تبادل أسرى

روسيا وأوكرانيا تجريان عملية تبادل أسرى

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قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد إن أوكرانيا أعادت 50 عسكريا روسيا أسيرا بعد مفاوضات.

وأضافت أن الجنود المفرج عنهم سيُنقلون جوا إلى موسكو لإعادة تأهيلهم طبيا ونفسيا.

وقالت وزارة الدفاع في بيان “في الثامن من يناير، ونتيجة للمفاوضات، أُعيد 50 عسكريا روسيا، كانوا في خطر مميت أثناء أَسرهم، من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف”.

وأكدت أوكرانيا المعلومات وقالت إن روسيا أفرجت عن 50 عسكريا أوكرانيا في سياق الاتفاق ذاته.

ميدانياً، أعلنت موسكو، الأحد، أن جيشها نفذ “ضربة انتقامية” في مدينة كراماتورسك بشرق أوكرانيا، ردا على مقتل 89 جنديا روسيا في ماكيفكا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي “ردا على الضربة الإجرامية لنظام كييف في الدقائق الأولى من يناير 2023 (..) نفذت القوات الروسية عملية انتقامية” موضحة انها استهدفت ثكنتين.

وأضافت: “أكثر من 600 عسكري أوكراني قتلوا” نتيجة ضربة استهدفت جنودا لكييف متمركزين في مبنيين في كراماتورسك. ولم يتسن لوكالة فرانس برس التأكد على الفور من صحة التقرير.

ولم تحدد الوزارة التاريخ الدقيق لهذه العملية.

وأفادت السلطات الأوكرانية المحلية أن كراماتورسك أصيبت بسبعة صواريخ خلال الليل. استهدف صاروخان آخران بلدة كوستيانتينيفكا القريبة.

    المصدر :
  • رويترز

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