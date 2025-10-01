قال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا للصحفيين، اليوم الأربعاء “إن روسيا لا تعترف بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران”، وذلك ردا على سؤال عما إذا كانت موسكو ستطبق هذه الإجراءات.

وأضاف في مؤتمر صحفي بمناسبة بدء رئاسة روسيا مجلس الأمن الدولي في أكتوبر تشرين الأول “سنعيش في واقعين متوازيين، لأن إعادة فرض العقوبات بالنسبة للبعض حدثت، وبالنسبة لنا لم تحدث”.

في حين، ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء أن الولايات المتحدة أصدرت عقوبات جديدة متعلقة بإيران، شملت عددا من الأفراد والكيانات من إيران والصين وذلك بموجب تصنيف منع الانتشار النووي.