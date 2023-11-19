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روسيا وإيران تدعوان إلى وقف إطلاق النار في غزة

منذ 41 دقيقة
علما إيران وروسيا

علما إيران وروسيا

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دعا وزيرا خارجية روسيا وإيران (الأحد 19-11-2023) إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وقالا إنه يجب تقديم مساعدة عاجلة للسكان المدنيين هناك.

وقالت روسيا إن وزير الخارجية سيرجي لافروف تحدث مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بناء على طلب من طهران.

وقالت وزارة الخارجية الروسية “تركز الاهتمام الرئيسي خلال المحادثة على الوضع الحالي في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي”.

وأضافت “عبّر (الوزيران) عن القلق العام من المواجهة المسلحة المستمرة في قطاع غزة… وشددا على ضرورة وقف إطلاق النار في أسرع وقت وتقديم المساعدة العاجلة للسكان المدنيين المتضررين”.

واتهمت روسيا الولايات المتحدة والغرب مرارا بتجاهل الحاجة إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على أساس حدود عام 1967. وتقيم روسيا علاقات مع إيران وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) والقوى العربية الكبرى، وكذلك مع الفلسطينيين وإسرائيل.

وشنت اسرائيل حملتها العسكرية الحالية ردا على هجوم نفذه مسلحو حماس داخل إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

    المصدر :
  • رويترز

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