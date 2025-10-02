رويترز: ارتفاع إنتاج الأوبك من النفط في سبتمبر

أظهر استطلاع أجرته رويترز اليوم الخميس أن إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) من النفط ارتفع في سبتمبر أيلول بعد اتفاق تحالف أوبك+ على زيادة الإنتاج، فيما يرجع بالأساس إلى ارتفاع إنتاج الإمارات والسعودية.

‭‭ ‬‬وأظهر الاستطلاع أن أوبك ضخت 28.40 مليون برميل يوميا الشهر الماضي، بزيادة 330 ألفا عن الإجمالي المعدل لشهر أغسطس آب، وأن أكبر زيادة جاءت من الدولتين الخليجيتين.

‭‭ ‬‬وتعمل أوبك+، التي تضم دول أوبك وحلفاء بقيادة روسيا، على تسريع وتيرة زيادة الإنتاج من خلال البدء في أكتوبر تشرين الأول في إلغاء شريحة ثانية من التخفيضات قبل الموعد المحدد، وتكليف بعض الأعضاء بإجراء تخفيضات إضافية للتعويض عن فائض الإنتاج السابق، مما يحد من تأثير الزيادات.

وبموجب اتفاق بين ثمانية أعضاء في تحالف أوبك + يغطي إنتاج شهر سبتمبر أيلول، كان من المقرر أن ترفع الدول الخمس الأعضاء في أوبك- الجزائر والعراق والكويت والسعودية والإمارات- الإنتاج 415 الف برميل يوميا قبل تأثير التخفيضات التعويضية التي يبلغ مجموعها 170 ألف برميل يوميا للعراق والكويت والإمارات.

وبين الاستطلاع أن الزيادة الفعلية من قبل الدول الخمس بلغت 347 ألف برميل يوميا.

وهناك نطاق واسع من التقديرات للإنتاج في العراق والإمارات مع وجود العديد من المصادر الخارجية التي تقدر إنتاج البلدين بأعلى مما تعلنان عنه.وبينما يُظهر مسح رويترز والبيانات التي قدمتها المصادر الثانوية لأوبك أنهما يضخان كميات قريبة من الحصص المحددة، فإن تقديرات أخرى، مثل الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية، تقول إنهما يضخان أكثر بكثير.

ويهدف استطلاع رويترز إلى تتبع الإمدادات التي تصل إلى السوق ويستند إلى بيانات التدفقات من مجموعة بورصات لندن المالية، ومعلومات من شركات أخرى ترصد التدفقات مثل كبلر، ومعلومات مقدمة من مصادر في شركات النفط وأوبك ومستشارين.