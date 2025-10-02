الخميس 10 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 2 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

رويترز: ارتفاع إنتاج الأوبك من النفط في سبتمبر

منذ 35 دقيقة
آخر تحديث: 2 - أكتوبر - 2025 10:52 مساءً
أوبك

أوبك

A A A
طباعة المقال

أظهر استطلاع أجرته رويترز اليوم الخميس أن إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) من النفط ارتفع في سبتمبر أيلول بعد اتفاق تحالف أوبك+ على زيادة الإنتاج، فيما يرجع بالأساس إلى ارتفاع إنتاج الإمارات والسعودية.

‭‭ ‬‬وأظهر الاستطلاع أن أوبك ضخت 28.40 مليون برميل يوميا الشهر الماضي، بزيادة 330 ألفا عن الإجمالي المعدل لشهر أغسطس آب، وأن أكبر زيادة جاءت من الدولتين الخليجيتين.

‭‭ ‬‬وتعمل أوبك+، التي تضم دول أوبك وحلفاء بقيادة روسيا، على تسريع وتيرة زيادة الإنتاج من خلال البدء في أكتوبر تشرين الأول في إلغاء شريحة ثانية من التخفيضات قبل الموعد المحدد، وتكليف بعض الأعضاء بإجراء تخفيضات إضافية للتعويض عن فائض الإنتاج السابق، مما يحد من تأثير الزيادات.

وبموجب اتفاق بين ثمانية أعضاء في تحالف أوبك + يغطي إنتاج شهر سبتمبر أيلول، كان من المقرر أن ترفع الدول الخمس الأعضاء في أوبك- الجزائر والعراق والكويت والسعودية والإمارات- الإنتاج 415 الف برميل يوميا قبل تأثير التخفيضات التعويضية التي يبلغ مجموعها 170 ألف برميل يوميا للعراق والكويت والإمارات.

وبين الاستطلاع أن الزيادة الفعلية من قبل الدول الخمس بلغت 347 ألف برميل يوميا.

وهناك نطاق واسع من التقديرات للإنتاج في العراق والإمارات مع وجود العديد من المصادر الخارجية التي تقدر إنتاج البلدين بأعلى مما تعلنان عنه.وبينما يُظهر مسح رويترز والبيانات التي قدمتها المصادر الثانوية لأوبك أنهما يضخان كميات قريبة من الحصص المحددة، فإن تقديرات أخرى، مثل الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية، تقول إنهما يضخان أكثر بكثير.

ويهدف استطلاع رويترز إلى تتبع الإمدادات التي تصل إلى السوق ويستند إلى بيانات التدفقات من مجموعة بورصات لندن المالية، ومعلومات من شركات أخرى ترصد التدفقات مثل كبلر، ومعلومات مقدمة من مصادر في شركات النفط وأوبك ومستشارين.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الكرملين
الكرملين: لم نقترب من السلام بعد قمة ألاسكا
أسهم أوروبا
أسهم أوروبا تغلق عند مستوى قياسي مرتفع بقيادة أسهم التكنولوجيا
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
بوتين: روسيا مستعدة لدعم خطة ترامب بشأن غزة إذا كانت تؤدي لحل الدولتين

الأكثر قراءة

أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني يتحدث بعد اجتماعه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في بيروت، لبنان، 13 أغسطس 2025. رويترز
لاريجاني.. قرار الحرب والسلم في لبنان بيد إيران!
العلم اللبناني
بعد غزة.. "جايي دور لبنان"!
الشيخ نعيم قاسم
هجوم إسرائيلي لاذع على نعيم قاسم!