رينك الألمانية تدرس تغير مواقع الإنتاج لتجنب قيود الأسلحة إلى إسرائيل

قال ألكسندر زاجل الرئيس التنفيذي لشركة رينك لصناعة علب التروس للدبابات خلال مكالمة بعد الإعلان عن الأرباح إن الشركة ستغير موقع صنع المنتجات التي تبيعها لإسرائيل حال دخول حظر ألماني على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل حيز التنفيذ.

وأضاف “إذا لم نتمكن من إنتاجها (مئات من نواقل الحركة) في ألمانيا، فسننقل هذه الكميات إلى مصنع آخر، على سبيل المثال إلى الولايات المتحدة. قد يستغرق ذلك من ثمانية إلى 10 أشهر”.

وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس قال يوم الجمعة الماضي إن برلين ستعلق صادرات الأسلحة التي يمكن استخدامها في قطاع غزة بسبب خطة إسرائيل لتوسيع عملياتها هناك.

وقال زاجل خلال المكالمة إن إسرائيل تمثل ما بين اثنين إلى ثلاثة بالمئة من محفظة أعمال رينك.

ويعيش قطاع غزة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخه، حيث تتداخل المجاعة القاسية مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ومع الإغلاق الكامل للمعابر ومنع دخول الغذاء والدواء منذ 2 مارس/ آذار الماضي، تفشت المجاعة في أنحاء القطاع، وظهرت أعراض سوء التغذية الحاد على الأطفال والمرضى.

ويأتي ذلك في وقت تشن فيه إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 210 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.