زيارة مرتقبة وهامة لوفد حكومي قطري إلى غزة.. إليكم التفاصيل

من المنتظر أن يقوم وفد قطري تترأسه السيدة لولوة بنت راشد الخاطر وزيرة الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية القطرية بالدخول اليوم إلى قطاع غزة للوقوف على أولويات احتياجات القطاع، وفقاً لما كشفه مصدر فلسطيني مطلع لوكالة أنباء “شينخوا” الصينية.

وقال المصدر إن الوفد القطري سيجتمع مع مسؤولين حكوميين فلسطينيين وآخرين في الأمم المتحدة في الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي مع مصر.

وأوضح المصدر أن الوفد سيبحث تحديد الأولويات في إدخال المساعدات الإنسانية والاحتياجات الطبية، بما في ذلك توفير الآليات الفنية لزيادة عدد الشاحنات التي يتم إدخالها يوميا.

ويترأس الوفد القطري يترأسه وزيرة الدولة للتعاون الدولي لولوة الخاطر، ويضم مسؤولين حكوميين، بحسب المصدر.

ودخلت الهدنة المؤقتة في قطاع غزة يومها الثاني، والتي يستمر بموجبها وقف إطلاق النار وزيادة تدفق الشاحنات المحملة بالمواد الإغاثية والوقود بوتيرة أكبر عبر معبر رفح البري.

ومن المقرر أن يتم الإفراج عن دفعة ثانية من الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين في غزة بموجب اتفاق الهدنة الذي توصلت إليه إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بوساطة قطرية ومصرية.

وذكر مصدر في حماس لـ((شينخوا)) أن الحركة أرسلت إلى السلطات المصرية أسماء 14 من المحتجزين في غزة سيتم إطلاق سراحهم في وقت لاحق اليوم.

وينص اتفاق الهدنة في غزة على الإفراج عن 50 من النساء والأطفال الإسرائيليين المحتجزين في غزة مقابل إطلاق سراح 150 من النساء والأطفال الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، على أن يتم زيادة أعداد المفرج عنهم في مراحل لاحقة من تطبيق الاتفاق.

كما تسمح الهدنة التي تستمر أربعة أيام بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية، بما فيها الوقود المخصص للاحتياجات الإنسانية.

وذكر مصدر في الجانب الفلسطيني من معبر رفح لـ((شينخوا)) أنه من المقرر اليوم إدخال 130 ألف لتر من السولار و4 شاحنات محملة بالغاز من مصر إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، إلى جانب إدخال 200 شاحنة محملة بالمواد الغذائية والأدوية والمياه.

فيما قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية في غزة إنها تنتظر اليوم وصول 61 شاحنة محملة بمواد طبية إلى شمال غزة.

وفي السياق، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان على منصة ((إكس)) إنه “تم صباح اليوم نقل أربع شاحنات سولار وأربع شاحنات لغاز الطهي من مصر إلى منظمات الإغاثة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في جنوب قطاع غزة عبر معبر رفح بموافقة المستوى السياسي”، مشيرا إلى أن كميات الوقود وغاز الطبخ مخصصة لتشغيل البنى التحتية الحيوية في قطاع غزة.