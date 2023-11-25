الأحد 11 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 26 نوفمبر 2023 |
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زيلينسكي: أوكرانيا تحتاج لمزيد من الدفاعات الجوية لحماية صادرات الحبوب

منذ دقيقتين
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (رويترز)

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أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم السبت، في كلمة أمام قمة دولية حول الأمن الغذائي في كييف، أن بلاده بحاجة لمزيد من الدفاعات الجوية لحماية طرق تصدير الحبوب والمناطق المتاخمة لروسيا أيضا.

وأضاف زيلينسكي في القمة، التي حضرها مسؤولون كبار من دول أوروبية منهم الرئيس السويسري آلان بيرسيه ورئيسة وزراء ليتوانيا انجريدا سيمونيتي “هناك عجز في الدفاع الجوي، وهذا ليس سرا”.

وكان زيلينسكي يتحدث بعد أن هاجمت روسيا أوكرانيا باستخدام 75 طائرة مسيرة خلال الليل، وهو أكبر هجوم من نوعه في الحرب. وتم اختصار المؤتمر الصحفي المشترك للزعماء الثلاثة بسبب إطلاق صفارات الإنذار للتحذير من غارة جوية أخرى.

وقال زيلينسكي إن الشركاء الأجانب سيزودون كييف بسفن لمرافقة قوافل سفن الشحن من الموانئ الأوكرانية لضمان أمنها.

وتابع “لدي اتفاقات مع عدة دول بشأن مرافقة قوية للقوافل من قبل الأوكرانيين ولكن باستخدام معدات (أجنبية)”.

وتعهدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بتقديم الدعم في رسالة إلى زيلينسكي نشرتها عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس. وقالت إن المفوضية ستوفر 50 مليون يورو من أجل “الإصلاحات السريعة وتحديث البنية التحتية في موانئ أوكرانيا”.

وذكر الرئيس الأوكراني أيضا أن كييف تأمل في سد العجز في دفاعها الجوي من خلال إمدادات جديدة من الشركاء وزيادة طاقتها الإنتاجية، وهو أمر قال إنه تم إحراز تقدم فيه.

وتابع “حتى اليوم، لا أستطيع أن أفصح عن تفاصيل عما نقوم به… لكن هناك تقدما”.

وتقوم أوكرانيا، وهي مصدر رئيسي للحبوب، بتصدير الحبوب عبر ممرات فتحتها بشكل أحادي عبر البحر الأسود، بعد انسحاب روسيا في يوليو تموز من اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة للسماح لسفن الحبوب بالمرور من حصارها.

وتبدأ جميع ممرات تصدير الحبوب الحالية في البحر الأسود من موانئ في منطقة أوديسا بجنوب أوكرانيا.

وقال زيلينسكي “هناك أنظمة معينة للدفاع الجوي… نطلبها.. لقد حصلنا بالفعل على إجابة عن الموعد الذي ستبدأ فيه تلك الأنظمة في حراسة تلك المنطقة…”.

    المصدر :
  • رويترز

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