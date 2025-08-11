زيلينسكي: التنازلات لن تقنع روسيا بوقف الأعمال القتالية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الاثنين إن التنازلات لن تقنع روسيا بوقف الأعمال القتالية في بلاده وإن هناك حاجة إلى تكثيف الضغط على الكرملين.

وكتب على إكس “روسيا تطيل أمد الحرب ولذلك تستحق أن تواجه ضغطا دوليا أكبر. روسيا ترفض وقف القتل ولذلك لا يجب أن تتلقى أي مكافآت أو مزايا”.

وتابع قائلا “هذا ليس موقفا أخلاقيا فحسب، إنه عقلاني. التنازلات لا تقنع قاتلا”.

وأدلى زيلينسكي بتلك التصريحات قبل أيام من قمة بين الرئيسين الأمريكي والروسي من المقرر عقدها في ألاسكا.

يذكر أن روسيا شنت غزوا شاملا على أوكرانيا في فبراير شباط 2022، وتسيطر على خمس البلاد تقريبا. وتقول إن مناطق لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا تابعة لها، على الرغم من أنها لا تسيطر إلا على نحو 70 بالمئة من المناطق الثلاث الأخيرة.

وسيطرت روسيا أيضا على جيوب من الأراضي في منطقتي سومي وخاركيف، وأعلنت في الأسابيع الماضية السيطرة على قرى بمنطقة دنيبروبيتروفسك. وتقول أوكرانيا إنها تسيطر على جزء من منطقة كورسك في غرب روسيا.

يذكر أن موسكو تطالب بأن تتخلى كييف رسميا عن أربع مناطق يحتلّها الجيش الروسي جزئيا هي دونيتسك ولوغانسك وزابوريجيا وخيرسون، فضلا عن شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمّها الكرملين بقرار أحادي سنة 2014.

بالإضافة إلى ذلك، تشترط موسكو أن تتوقّف أوكرانيا عن تلقي أسلحة غربية وتتخلّى عن طموحاتها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

في المقابل، تعتبر كييف هذه الشروط غير مقبولة، وتطالب بسحب القوات الروسية وبضمانات أمنية غربية، من بينها مواصلة تسلم أسلحة ونشر كتيبة أوروبية على أراضيها.

إلا أن أوكرانيا فضلا عن الأوروبيين يقرون بأن استعادة أراض سيطرت عليها روسيا لن تحصل بالوسائل القتالية بل بالوسائل الدبلوماسية.