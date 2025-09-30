الثلاثاء 8 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 30 سبتمبر 2025 |
زيلينسكي: الوضع في محطة زابوريجيا النووية خطير للغاية

منذ 6 دقائق
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. رويترز

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء “إن الوضع في محطة زابوريجيا للطاقة النووية، التي تحتلها روسيا، أصبح خطيرا، حيث حال القصف الروسي دون جهود استعادة ربط خطوط الكهرباء الخارجية بالمحطة”.

وأضاف زيلينسكي في خطابه الليلي عبر الاتصال المرئي أن أحد مولدات الديزل التي توفر الطاقة في حالات الطوارئ خرج عن العمل، وذلك بعد سبعة أيام من انقطاع خطوط الكهرباء الخارجية.

وقال “إننا في اليوم السابع. لم يسبق أن شهدت محطة زابوريجيا حالة طوارئ كهذه. الوضع خطير للغاية. القصف الروسي تسبب في فصل المحطة عن شبكة الكهرباء”.

وتابع “لدينا الآن معلومات تفيد بتوقف أحد مولدات الديزل عن العمل”.

    المصدر :
  • رويترز

