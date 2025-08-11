زيلينسكي: بوتين يخدع واشنطن.. ولن نسمح بسلام على حساب أراضينا

وجّه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اتهامًا لموسكو بالسعي إلى تضليل واشنطن، وذلك قبيل القمة المقررة في ألاسكا بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وقال زيلينسكي في كلمته اليومية عبر الفيديو، مساء اليوم الأحد “نحن نفهم نية روسيا في محاولة خداع أميركا. لن نسمح بهذا”.

كما أوضح الرئيس الأوكراني تقديره لتصميم ترامب على إنهاء الحرب، لكنه أضاف أن السبب الوحيد لاستمرار القتل في أوكرانيا هو رغبة بوتين في شن الحرب و”التلاعب بكل من يتواصل معه”.

وأشار زيلينسكي إلى رفضه أي اتفاق سلام يتضمن تنازلات عن أراض، مؤكداً: “سوف ندافع بالتأكيد عن دولتنا واستقلالنا”.

وأضاف “هناك دعم واضح لمبدأ أن كل شيء يتعلق بأوكرانيا يجب أن يتقرر بمشاركة أوكرانيا”.

مؤتمر خاص

من جانبها، أعلنت كايا كالاس، الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، مساء الأحد، عن عقد مؤتمر خاص عبر الفيديو مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قبيل المحادثات الأميركية الروسية المرتقبة.

وقالت كالاس في بيان، إنها تعتزم مناقشة الخطوات التالية، الاثنين، نظرا لأن “المصالح الأساسية لأوروبا على المحك”.

كما تابعت “أي اتفاق بين الولايات المتحدة وروسيا يجب أن يشمل أوكرانيا والاتحاد الأوروبي، لأنها مسألة خاصة بأمن أوكرانيا وأوروبا بأكملها”.

وأوضحت أنه يجب عدم مكافأة عدوان روسيا، مضيفة أن الأراضي التي تحتلها روسيا مؤقتا تنتمي إلى أوكرانيا.

كذلك، حثت كالاس الولايات المتحدة على استخدام نفوذها لدفع روسيا إلى مفاوضات جادة، محذرة من “أن موسكو لن تتوقف عن العدوان إلا عندما تشعر أنها لا يمكن أن تستمر”.

بدوره، قال السفير الأميركي لدى حلف شمال الأطلسي (الناتو) ماثيو وايتاكر، اليوم الأحد، إنه لا يستبعد دعوة زيلينسكي إلى المحادثات الأميركية الروسية، مضيفا أن “الرئيس ترامب هو الذي سيتخذ القرار”، وفق CNN.

ويجتمع الرئيسان ترامب وبوتين، يوم الجمعة المقبل، في ألاسكا لمناقشة حل محتمل لحرب أوكرانيا بعد أكثر من ثلاث سنوات من الصراع، في حين لم تتم دعوة زيلينسكي لحضور الاجتماع.