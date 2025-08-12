الثلاثاء 18 صفر 1447 ﻫ - 12 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

زيلينسكي: روسيا تحضر لهجمات جديدة قبيل لقاء ترامب وبوتين

منذ 3 دقائق
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي -رويترز

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي -رويترز

A A A
طباعة المقال

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الثلاثاء إن روسيا تستعد لشن هجمات جديدة على بلاده، قبل أيام فقط من اجتماع مرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف زيلينسكي على منصة إكس للتواصل الاجتماعي دون تحديد الموقع “نرى أن الجيش الروسي لا يستعد لإنهاء الحرب. بل على العكس، يجري تحركات تشير إلى استعدادات لعمليات هجومية جديدة”.

يذكر أن روسيا شنت غزوا شاملا على أوكرانيا في فبراير شباط 2022، وتسيطر على خمس البلاد تقريبا. وتقول إن مناطق لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا تابعة لها، على الرغم من أنها لا تسيطر إلا على نحو 70 بالمئة من المناطق الثلاث الأخيرة.

وسيطرت روسيا أيضا على جيوب من الأراضي في منطقتي سومي وخاركيف، وأعلنت في الأسابيع الماضية السيطرة على قرى بمنطقة دنيبروبيتروفسك. وتقول أوكرانيا إنها تسيطر على جزء من منطقة كورسك في غرب روسيا.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

تحالف متمردين في ميانمار
محققو الأمم المتحدة يوثقون تعذيباً ممنهجاً في ميانمار ويحددون قادة متورطين
الدفاعات الجوية الروسية- أرشيفية
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
تدريبات استراتيجية مشتركة.. الجيشان الروسي والبيلاروسي يستعدان لاختبار قدراتهما القتالية
زلزال- تعبيرية
زلزال بقوة 6.55 يضرب بابوا الغربية بإندونيسيا اليوم

الأكثر قراءة

مناصرون لحركة أمل وحزب الله
تجار حزب الله: "فقدنا الامتيازات الجمركية وخسرنا القدرة على المنافسة"
الموز والتمر
بين الموز والتمر.. أيهما يفوز في معركة الفوائد الصحية؟
الشهيد الصحفي أنس الشريف
هذا ما أوصى به مراسل الجزيرة أنس الشريف قبل استشهاده