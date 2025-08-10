زيلينسكي: روسيا تستغل الوقت لتعزيز مواقعها القتالية

شدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد على أن روسيا تبذل كل جهودها لإطالة أمد القتال في البلاد، مبرزاً رفضها وقف عمليات القتل رغم المهل الزمنية المعلنة.

A good and substantive conversation with Kazakhstan’s President @TokayevKZ. I am grateful for the support of the Ukrainian people, our independence, sovereignty, and territorial integrity of Ukraine. We greatly appreciate this. Indeed, international law, the fundamental… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 10, 2025

وأضاف زيلينسكي في منشور على منصة “إكس” اليوم الأحد، أن روسيا تحاول المساومة من أجل السيطرة على مواقع أفضل على الأرض بهدف تنفيذ ضربات مستقبلية.

كما أشار زيلينسكي إلى أن هذا السلوك المدمّر يجب أن يتوقف فوراً، مؤكداً في الوقت نفسه استعداد أوكرانيا للعمل مع جميع شركائها بأقصى قدر من الجدية من أجل تحقيق سلام حقيقي ومستدام.

وشدد الرئيس الأوكراني على أن جميع القضايا المتعلقة بأوكرانيا يجب أن تُحلّ بمشاركة أوكرانيا نفسها، وهو أمر يفهمه ويدعمه كل الشركاء الدوليين.

القمة الروسية الأميركية

وفي وقت سابق شكر الرئيس الأوكراني الزعماء الأوروبيين على دعمهم لمطالبته بالمشاركة في القمة الروسية الأميركية هذا الأسبوع في ظل مخاوف كييف من أن تسعى موسكو وواشنطن إلى إملاء شروط عليها لإنهاء الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات ونصف.

وقال زيلينسكي إن أي قرارات تُتخذ من دون أوكرانيا ستكون غير قابلة للتنفيذ. وقال زعماء بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا وفنلندا والمفوضية الأوروبية أمس السبت في بيان مشترك إن أي حل دبلوماسي يجب أن يحمي المصالح الأمنية الحيوية لأوكرانيا وأوروبا.

وأضافوا: “لا يمكن تحديد الطريق إلى السلام دون أوكرانيا”، مطالبين “بضمانات أمنية قوية وذات مصداقية” لتمكين أوكرانيا من الدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها.

وأوضح زيلينسكي اليوم الأحد “يجب أن تكون نهاية الحرب عادلة، وأنا ممتن لكل من يقف إلى جانب أوكرانيا وشعبنا اليوم من أجل السلام في أوكرانيا التي تدافع عن المصالح الأمنية الحيوية لدولنا الأوروبية”.

الغزو الروسي

يذكر أن روسيا شنت غزوا شاملا على أوكرانيا في فبراير شباط 2022، وتسيطر على خمس البلاد تقريبا. وتقول إن مناطق لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا تابعة لها، على الرغم من أنها لا تسيطر إلا على نحو 70 بالمئة من المناطق الثلاث الأخيرة.

وسيطرت روسيا أيضا على جيوب من الأراضي في منطقتي سومي وخاركيف، وأعلنت في الأسابيع الماضية السيطرة على قرى بمنطقة دنيبروبيتروفسك. وتقول أوكرانيا إنها تسيطر على جزء من منطقة كورسك في غرب روسيا.