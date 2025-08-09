زيلينسكي يبحث مع رئيس وزراء بريطانيا تطورات الحرب مع روسيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم السبت إنه ناقش ملف حرب روسيا على بلاده خلال اتصال مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.

وأجرى زيلينسكي سلسلة من الاتصالات خلال الأيام القليلة الماضية مع حلفاء كييف بعد زيارة ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى موسكو والإعلان عن اجتماع مزمع بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 15 أغسطس آب.

يذكر أن، روسيا بدأت عملياتها العسكرية داخل الأراضي الأوكرانية يوم 24 فبراير2022، بعدما تلقت روسيا الكثير من التهديدات وأهمها انضمام كييف إلى حلف شمال الأطلسي «حلف الناتو» ومع مرور أشهر على تلك الحرب، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن ضم أول 4 أقاليم أوكرانية إلى روسيا وهي «جمهورية دونيتسك الشعبية، وجمهورية لوهانسك الشعبية، وخيرسون، وزابوريجيا»، وتم ذلك بحضور نواب البرلمان وممثلي الأقاليم.

وبالفعل صدق مجلس النواب الروسي «الدوما» على انضمام تلك الأقاليم، ومع بداية الهجمات الروسية قامت الدول الغربية بفرض عقوبات على موسكو، بهدف وقف هذا الحرب، لكن روسيا استمرت ولم تبال بأحد، بل هي من قامت بفرض عقوبات على الدول التي لم تؤيد موقفها في الحرب على أوكرانيا.

وشنت القوات الروسية في 22 مارس/ آذار 2024 أكبر ضربة على البنية التحتية لشبكة الكهرباء خلال غزوها لأوكرانيا المستمر منذ أكثر من عامين، مما تسبب في أضرار جسيمة وانقطاع للتيار الكهربائي على نطاق واسع.