زيلينسكي يدعو لدعم المبادرة الأمريكية لوقف إطلاق النار في أوكرانيا

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتحدث خلال مؤتمر صحفي عقب مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسط الهجوم الروسي على أوكرانيا، في كييف، أوكرانيا، 19 مايو/أيار 2025. رويترز

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الجمعة إن أوكرانيا وحلفائها يتعين عليهم دعم كافة الخطوات البناءة التي تتخذها الولايات المتحدة لتحقيق وقف إطلاق النار.

وأضاف زيلينسكي في منشور على تطبيق تيلغرام عقب اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء التشيكي “تلقينا عدة اتصالات خلال الأيام القليلة الماضية. الجميع متفق على ضرورة وضع حد لهذه الحرب وعلى ضرورة أن تتخذ أوروبا موقفا مشتركا بشأن الجوانب الأمنية المهمة”.

يذكر أن، روسيا بدأت عملياتها العسكرية داخل الأراضي الأوكرانية يوم 24 فبراير2022، بعدما تلقت روسيا الكثير من التهديدات وأهمها انضمام كييف إلى حلف شمال الأطلسي «حلف الناتو» ومع مرور أشهر على تلك الحرب، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن ضم أول 4 أقاليم أوكرانية إلى روسيا وهي «جمهورية دونيتسك الشعبية، وجمهورية لوهانسك الشعبية، وخيرسون، وزابوريجيا»، وتم ذلك بحضور نواب البرلمان وممثلي الأقاليم.

وبالفعل صدق مجلس النواب الروسي «الدوما» على انضمام تلك الأقاليم، ومع بداية الهجمات الروسية قامت الدول الغربية بفرض عقوبات على موسكو، بهدف وقف هذا الحرب، لكن روسيا استمرت ولم تبال بأحد، بل هي من قامت بفرض عقوبات على الدول التي لم تؤيد موقفها في الحرب على أوكرانيا.

وشنت القوات الروسية في 22 مارس/ آذار 2024 أكبر ضربة على البنية التحتية لشبكة الكهرباء خلال غزوها لأوكرانيا المستمر منذ أكثر من عامين، مما تسبب في أضرار جسيمة وانقطاع للتيار الكهربائي على نطاق واسع.