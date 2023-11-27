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زيلينسكي يشيد بشجاعة الأوكرانيين في مواجهة روسيا والطقس

منذ دقيقة واحدة
فولوديمير زيلينسكي

فولوديمير زيلينسكي

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شكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (الأحد 27-11-2023) الجيش الأوكراني على التصدي للهجمات الروسية، كما شكر خدمات الإنقاذ التابعة له على مواجهة تداعيات الطقس الشتوي القاسي الذي قال إنه تسبب في انقطاع الكهرباء عن 400 منطقة سكنية في عشر مناطق.

وفي خطابه المسائي المصور، قال زيلينسكي إن معارك عنيفة مكثفة مستمرة في منطقتي دونيتسك وخاركيف الشرقيتين، بينما يؤثر “الطقس السيء للغاية” على مناطق من منطقة كييف في الشمال إلى أوديسا في الجنوب.

وفي الأراضي التي تسيطر عليها روسيا، قال أوليج كريوتشكوف، وهو مسؤول كبير عينته موسكو، إن الكهرباء انقطعت عن نحو نصف مليون شخص في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في عام 2014.

وحث هينادي تروخانوف رئيس بلدية أوديسا سكان المدينة الساحلية المطلة على البحر الأسود على البقاء في المنازل. وحذرت السلطات المحلية من انقطاع إمدادات المياه بسبب انقطاع التيار الكهربائي مما أدى إلى توقف المضخات عن العمل، وحث الناس على الحفاظ على الإمدادات.

    المصدر :
  • رويترز

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