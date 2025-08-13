الأربعاء 19 صفر 1447 ﻫ - 13 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

زيلينسكي يصل برلين للمشاركة في محادثات أوروبية مع ترامب

منذ ساعتين
آخر تحديث: 13 - أغسطس - 2025 10:10 صباحًا
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. رويترز

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. رويترز

A A A
طباعة المقال

قال مصدر حكومي لرويترز إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيتوجه إلى برلين اليوم الأربعاء للانضمام إلى المستشار الألماني فريدريش ميرتس في مكالمة فيديو مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

كانت صحيفة بيلد أول من أورد نبأ الزيارة، التي تأتي في الوقت الذي يستضيف فيه ميرتس اجتماعات قبل قمة ترامب المزمعة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الجمعة في ألاسكا.

وسيشارك في المحادثات التي يعقدها ميرتس اليوم الأربعاء أيضا قادة فنلندا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وبولندا والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى حلف شمال الأطلسي.

وتأمل أوكرانيا أن يكون الاجتماع، ولو جزئيا على الأقل، بمثابة ثقل أوروبي موازن لقمة ألاسكا، إذ يحاول زيلينسكي وداعموه لفت الانتباه إلى مخاطر التنازل عن مصالح كييف في سبيل إعلان وقف إطلاق النار.

يذكر أن روسيا شنت غزوا شاملا على أوكرانيا في فبراير شباط 2022، وتسيطر على خمس البلاد تقريبا. وتقول إن مناطق لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا تابعة لها، على الرغم من أنها لا تسيطر إلا على نحو 70 بالمئة من المناطق الثلاث الأخيرة.

وسيطرت روسيا أيضا على جيوب من الأراضي في منطقتي سومي وخاركيف، وأعلنت في الأسابيع الماضية السيطرة على قرى بمنطقة دنيبروبيتروفسك. وتقول أوكرانيا إنها تسيطر على جزء من منطقة كورسك في غرب روسيا.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير
غزة تحت القصف
رئيس الأركان الإسرائيلي يعتمد الخطوط العريضة لغزو مدينة غزة
مواطنون يحضرون جنازة صحفيي قناة الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقة وإبراهيم زاهر ومحمد نوفل وزميل آخر، الذين استشهدوا في غارة إسرائيلية على مدينة غزة في 11 أغسطس 2025. رويترز
غزة تحت القصف
بعد اغتيال 6 الصحفيين بغزة.. مؤسسة "هند رجب" تطلب اعتقال قادة إسرائيليين لدى الجنائية الدولية
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ووزير الطاقة السوري محمد البشير
العراق وسوريا يبحثان إعادة تشغيل خط أنابيب كركوك - بانياس

الأكثر قراءة

سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في لبنان مجتبى اماني
طرد السفير الإيراني... خيارٌ وارد!
السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني
استراتيجية أمنية جديدة لنواب حزب الله.. ما علاقة السفارة الإيرانية؟
محكمة
عميل الموساد يسقط بسبب خلاف شخصي