زيلينسكي يصل برلين للمشاركة في محادثات أوروبية مع ترامب

قال مصدر حكومي لرويترز إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيتوجه إلى برلين اليوم الأربعاء للانضمام إلى المستشار الألماني فريدريش ميرتس في مكالمة فيديو مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

كانت صحيفة بيلد أول من أورد نبأ الزيارة، التي تأتي في الوقت الذي يستضيف فيه ميرتس اجتماعات قبل قمة ترامب المزمعة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الجمعة في ألاسكا.

وسيشارك في المحادثات التي يعقدها ميرتس اليوم الأربعاء أيضا قادة فنلندا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وبولندا والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى حلف شمال الأطلسي.

وتأمل أوكرانيا أن يكون الاجتماع، ولو جزئيا على الأقل، بمثابة ثقل أوروبي موازن لقمة ألاسكا، إذ يحاول زيلينسكي وداعموه لفت الانتباه إلى مخاطر التنازل عن مصالح كييف في سبيل إعلان وقف إطلاق النار.

يذكر أن روسيا شنت غزوا شاملا على أوكرانيا في فبراير شباط 2022، وتسيطر على خمس البلاد تقريبا. وتقول إن مناطق لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا تابعة لها، على الرغم من أنها لا تسيطر إلا على نحو 70 بالمئة من المناطق الثلاث الأخيرة.

وسيطرت روسيا أيضا على جيوب من الأراضي في منطقتي سومي وخاركيف، وأعلنت في الأسابيع الماضية السيطرة على قرى بمنطقة دنيبروبيتروفسك. وتقول أوكرانيا إنها تسيطر على جزء من منطقة كورسك في غرب روسيا.