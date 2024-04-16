زيلينسكي يناشد الحلفاء: إسرائيل ليست دولة في الناتو لكنكم ساعدتموها

وقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قانون التعبئة العسكرية المثير للجدل في بلاده، الذي يخلو من النص على فترة تسريح للجنود، كما انتقد حلفاءه الغربيين، لأنهم لم يساعدوه ” كما ساعدوا إسرائيل”، في حين أعلنت روسيا إلحاق خسائر كبيرة بالقوات الأوكرانية.

وحسب إشعار نشر على الموقع الإلكتروني للبرلمان الأوكراني الأربعاء، قُدّم نص قانون التعبئة العسكرية المثير للجدل إلى الرئيس زيلينسكي الذي وقعه بعد ذلك.

وسبق أن أقر البرلمان الأوكراني القانون حول التعبئة بتأييد 283 نائبا، في وقت تواجه فيه البلاد نقصا في الجنود المتطوعين بعد مرور أكثر من عامين على بدء الحرب مع روسيا.

وتسبب النص الذي يشدد بشكل ملحوظ العقوبات على أولئك الذين يقاومون التجنيد في غضب بسبب حذف بند في اللحظة الأخيرة بشأن تسريح الجنود الذين أمضوا 36 شهرا في الخدمة، وهي ضربة قاسية لمن يقاتل على الجبهة منذ أكثر من عامين.

ويواجه الجيش الأوكراني، الذي أضعفه هجوم مضاد فاشل في صيف 2023 وتضاؤل المساعدات الغربية، الهجمات الروسية في نقاط عدة على الجبهة. ويعلن أنه بحاجة إلى جنود وذخيرة.

في غضون ذلك، انتقد زيلينسكي حلفاءه الغربيين، لأنهم -برأيه- لم يمدوه بأنظمة الدفاع الجوية الكافية ضد الغارات الروسية، بينما ساعدوا إسرائيل في صد هجمات إيران ليل السبت-الأحد الماضي.

ونقلت صحيفة “أوكراينسكا برافدا” الأوكرانية عن زيلينسكي -اليوم الثلاثاء 16\4\2024- قوله “إنه حقا دليل على ماهية الحلفاء، ليس على الورق، بل في السماء”.

وقال إن “الحلفاء يزودون أوكرانيا بالأسلحة والدفاعات، ولكن لدينا نقصا. سأعطيكم مثالا بسيطا جدا.. لقد تم توجيه 11 صاروخا باتجاه محطة تريبول للطاقة الحرارية التي تعد مصدرا للطاقة الحرارية لمنطقة كييف، أسقطنا 7 صواريخ، بينما أصابت الأربعة الباقية المحطة. نفدت جميع الصواريخ لدينا، بينما يقول البعض من حلفائنا إنهم لا يستطيعون توفير هذا السلاح أو ذلك”.

وفي ما يتعلق بوجود قوات حلف شمال الأطلنطي (الناتو) على الأراضي الأوكرانية، قال متسائلا: “هل لا يستطيعون الوجود في أوكرانيا بقوات معينة، لأن ذلك سوف يُنظر إليه كما لو كانت أوكرانيا تجر حلف (الناتو) إلى الحرب؟”.

واستدرك قائلا: “أود أن أطرح سؤالا بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل: هل إسرائيل جزء من حلف (الناتو) أم لا؟ هذا هو الجواب إذن. إسرائيل ليست دولة في الناتو، لكنكم، مع ذلك، ساعدتموها”.

على الجانب الآخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم “القضاء على 1160 عسكريا أوكرانيا وإسقاط 155 مسيّرة وصواريخ بريطانية وأميركية خلال الـ24 ساعة الأخيرة”.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا: “على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركيف شرق أوكرانيا، عززت قواتنا مواقعها، وصدت هجومين وبلغت خسائر العدو 30 عسكريا ومدرعات ومعدات وأسلحة ومدافع غربية ومستودع ذخيرة”.

وأضاف البيان “على محور دونيتسك، عززت قواتنا مواقعها وبلغت خسائر العدو 630 عسكريا وآليات ومدافع غربية ومحطة تشويش إلكتروني (نوتا). وعلى محور أفدييفكا، تواصل القوات الروسية تعزيز خطوطها، وتم صد 8 هجمات وبلغت خسائر العدو 380 عسكريا، وآليات ومدافع غربية”.

وتابع “على محور جنوب دونيتسك حسنت قواتنا مواقعها وتم القضاء على 80 عسكريا وتدمير مركبات ومدافع غربية ومحطة رادار أوكرانية”.

أما على محور خيرسون -حسب البيان- فإن “خسائر العدو بلغت 40 عسكريا وأسلحة ومركبات ومدافع غربية. وتم تدمير مستودعات ذخيرة ووقود ومواقع لتصنيع المسيرات. وأسقطت دفاعاتنا 6 صواريخ بريطانية، وصاروخين أميركيين، و4 أهداف أميركية مضللة، إلى جانب إسقاط 155 مسيرة أوكرانية”.