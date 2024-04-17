"زيلينسكي" يناشد الغرب تقديم الدعم بعد هجوم روسي أودى بحياة 10 أشخاص

ناشد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي شركاء بلاده في الغرب بتقديم الدعم والتصميم اللازمين لأوكرانيا، بعد أن شهدت مدينة تشيرنيهيف في شمال أوكرانيا هجومًا صاروخيًا من روسيا أدى إلى مقتل 10 أشخاص على الأقل صباح اليوم الأربعاء.

وقال زيلينسكي على تطبيق تلغرام “ما كان هذا ليحدث لو كانت أوكرانيا قد تلقت ما يكفي من معدات الدفاع الجوي ولو كان العالم مصمما بما يكفي على مواجهة الإرهاب الروسي”.

وذكر مسؤولون محليون أن الهجوم ألحق أيضا أضرارا بمبان وبالبنية التحتية لبلدية المدينة.

وذكر أولكسندر لوماكو القائم بأعمال رئيس البلدية أن 3 انفجارات هزت منطقة مزدحمة من المدينة بعد الساعة السادسة صباحا بتوقيت غرينتش، وأصابت بناية متعددة الطوابق.

وصرح لوماكو للتلفزيون الأوكراني “للأسف، تواصل روسيا القيام بنشاط إرهابي ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية، وهو ما أكدت همرة أخرى هذه الضربة على تشيرنيهيف”.

وقال فياتشيسلاف تشاوس حاكم منطقة تشيرنيهيف إن أكثر من 20 شخصا أصيبوا في الهجوم الروسي.

وقال رئيس مستشفى منطقة تشيرنيهيف إن 18 على الأقل ممن أصيبوا في الهجوم يتلقون العلاج في المستشفى، مضيفا أن المزيد من المصابين نقلوا إلى مستشفيات أخرى وحث السكان على التبرع بالدم.

وكثفت روسيا هجماتها على المدن الأوكرانية في الأسابيع القليلة الماضية مستهدفة قطاع الطاقة في البلاد وغيره من قطاعات البنية التحتية الأخرى