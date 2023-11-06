زيلينسكي: قمنا بتدمير سفينة روسية كبيرة في البحر الأسود

أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الاثنين تدمير السفينة الروسية الكبيرة “أسكولد” في حوض لبناء السفن في كيرتش بشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو، وذلك بعد يومين من إعلان الجيش الأوكراني أنه شن “بنجاح” ضربات على هذه المنطقة.

وقال زيلينسكي في مداخلته اليومية عبر شبكات التواصل الاجتماعي: “أوجه الشكر إلى جميع من ساهموا في تدمير السفينة الروسية في حوض بناء السفن في كيرتش”، وفق ما نقلته “فرانس برس”.

كما قال إن قدرة كييف المتزايدة على ضرب السفن الحربية وتقليص خيارات المراقبة الروسية في البحر الأسود قوضت جهود روسيا الحربية، وساعدت أوكرانيا على تأمين طريق شحن لتصدير حبوبها.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قالت، قبل يومين، إن أوكرانيا أطلقت 15 صاروخا من طراز كروز على حوض بناء السفن في كيرتش، السبت، ما أدى إلى إلحاق أضرار بسفينة واحدة، وفق رويترز.

وقال ميكولا أوليشوك، قائد القوات الجوية الأوكرانية، السبت: “آمل أن تكون سفينة أخرى قد تبعت موسكفا!”، في إشارة إلى سفينة أسطول البحر الأسود الروسي التي أغرقتها الصواريخ الأوكرانية في 14 أبريل 2022.