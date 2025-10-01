ساعات حاسمة.. أسطول المساعدات المتجه لغزة يتوقع اعتراض البحرية الإسرائيلية له

قال منظمو أسطول الصمود العالمي “إن من المتوقع أن تبدأ القوات البحرية الإسرائيلية في اعتراض عشرات القوارب التابعة للأسطول خلال ساعة”، وأشاروا إلى “إعلان حالة التأهب أُعلنت على متن قوارب الأسطول التي تسعى إلى إيصال المساعدات إلى قطاع غزة”.

وذكروا أن سفن إسرائيلية اقتربت من موقع الأسطول على بعد حوالي 10 أميال، في تطور خطير مع اقتراب الأسطول من منطقة الحصار البحري.

وقال مصدران على متن أسطول الصمود العالمي، الذي ينقل مساعدات إلى قطاع غزة، لرويترز مساء اليوم الأربعاء إن عدة سفن تقترب من الأسطول.

وحذرت إسرائيل مرارا من ضرورة عودة الأسطول إلى حيث انطلق وعدم اختراق الحصار البحري المفروض على القطاع.

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان منظمي أسطول المساعدات الدولية لقطاع غزة أنهم سيواصلون رحلتهم على الرغم من مناورات ترهيب إسرائيلية ودعوات من حكومات أوروبية تطالبهم بالتوقف عن التقدم.

وفي الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش، قال الأسطول في بيان إنه موجود في البحر الأبيض المتوسط شمال السواحل المصرية على بعد 118 ميلا بحريا أي حوالى 220 كيلومترا من الأراضي الفلسطينية، مؤكدا أنه “في الصباح الباكر، نفذت قوات البحرية التابعة للاحتلال الإسرائيلي عملية ترهيب” ضد الأسطول.

وأوضح البيان أن “ألما”، إحدى السفن الرئيسية في الأسطول، “حاصرتها سفينة حربية إسرائيلية بشكل عدائي لعدة دقائق”. وخلال الحادث، “تم تعطيل الاتصالات عن بُعد”، مما اضطر القبطان “لإجراء مناورة مفاجئة لتجنب الاصطدام المباشر” بالسفينة الإسرائيلية، بحسب البيان.

وأضاف “بعد فترة وجيزة، استهدفت السفينة نفسها (مركب) سيريوس، مكررة مناورات الترهيب ذاتها لفترة طويلة نسبيا قبل أن تنصرف”.

وقالت ماري ميسمور، النائبة الفرنسية عن حزب “فرنسا الأبية” -الموجودة على متن السفينة سيريوس- إنها شاهدت سفينتين مجهولتين على الأقل، كانت إحداهما “قريبة للغاية”.

وأشارت إلى وجود “سفينة تدخّل عسكرية قامت بتوجيه ضوء مبهر نحونا”، وبالتزامن تم قطع “الاتصالات عبر الرادار والإنترنت” قبل رفع حالة التأهب.

وفي بيان منفصل نُشر على “إكس” قرابة الساعة الخامسة بتوقيت غرينتش، ذكر الأسطول أنه “سيتوخى الحذر عند دخوله المنطقة التي سبق وتعرضت فيها أساطيل للاعتراض أو الاعتداء” في إشارة إلى السفينتين “مادلين” و”حنظلة” في يونيو/حزيران ويوليو/تموز.

وأكد أنه “سيواصل مساره غير عابئ بالتهديدات وأساليب الترهيب الإسرائيلية”.

ويضم أسطول الصمود الذي انطلق نهاية أغسطس/آب الماضي من إسبانيا، حوالى 45 سفينة على متنها مئات الناشطين المؤيدين للفلسطينيين من أكثر من 40 دولة.

وينقل الأسطول حليب أطفال ومواد غذائية ومساعدات طبية، ويؤكد أنه في “مهمة سلمية وغير عنيفة”.

ويشارك في هذا التحرك حفيد نيلسون مانديلا، النائب السابق في جنوب أفريقيا ماندلا مانديلا، والناشطة السويدية غريتا تونبرغ، والنائبة الأوروبية الفرنسية ريما حسن، ورئيسة بلدية برشلونة السابقة آدا كولاو.

ويهدف الأسطول لكسر الحصار الإسرائيلي على غزة و”تسليم المساعدات الإنسانية إلى السكان المحاصرين والذين يعانون من الجوع والإبادة الجماعية”.