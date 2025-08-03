ساعر يهاجم مظاهرة في سيدني نددت بالإبادة في غزة

استنكر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر التظاهرة الحاشدة في مدينة سيدني الأسترالية التي نظمت تضامناً مع الفلسطينيين والمطالبة بوقف الإبادة الجماعية في غزة.

وتظاهر عشرات الآلاف من الأشخاص، صباح اليوم الأحد، على جسر ميناء سيدني الشهير ضد إسرائيل ومن أجل الفلسطينيين في غزة، حاملين لافتات تصور رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على هيئة أدولف هتلر، ولوحوا بلافتات تحمل تعليقات مثل “(فلسطين) من البحر إلى النهر” و”إسرائيل تقتل الأطفال في غزة”، وفق صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.

وتعليقا على ذلك، زعم ساعر، في تدوينة بالإنجليزية على إكس، أن “التحالف المشوَّه بين اليسار الراديكالي والإسلام الأصولي يجر الغرب للأسف إلى هامش التاريخ”.

وأرفق منشوره بصورة لأحد المتظاهرين في سيدني يحمل صورة المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.

وعلق وزير الخارجية الإسرائيلية: “في الصورة متظاهرون متطرفون عند جسر ميناء سيدني اليوم يحملون صورة المرشد الأعلى لإيران، الزعيم الأكثر خطورة في الإسلام الأصولي، وأكبر مُصدّر للإرهاب في العالم ومنفّذ جماعي لعمليات الإعدام”، على حد قوله.

وجرى تنظيم مظاهرة سيدني تحت شعار “مسيرة من أجل الإنسانية”، وحمل بعض المشاركين أواني طهي رمزا للمجاعة في غزة.

وردد المتظاهرون هتافات من بينها “أوقفوا الإبادة الجماعية”، و”كلنا فلسطينيون” وظهر الكثيرون منهم وهم يرتدون الكوفية الفلسطينية، وفق “يديعوت أحرونوت”.​​​​​​​

ومنذ بدئها الإبادة الجماعية في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بالتوازي جريمة تجويع بحق فلسطينيي غزة، حيث شددت إجراءاتها في 2 مارس/ آذار الماضي، بإغلاق جميع المعابر أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، ما تسبب بتفشي المجاعة ووصول مؤشراتها إلى مستويات “كارثية”.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 210 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.