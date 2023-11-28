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ستولتنبرغ: من المهم الاعتراف بأن الحربان في غزة وأوكرانيا مختلفتان

منذ 46 دقيقة
أمين عام الناتو، ينس ستولتنبرغ (رويترز)

أمين عام الناتو، ينس ستولتنبرغ (رويترز)

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قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ إن القانون الدولي يجب أن يطبق في كل الصراعات لكن الحربين في أوكرانيا وغزة مختلفتان تماما، وذلك في معرض رده على اتهامات بازدواجية المعايير في الغرب.

واتهم قادة عرب الدول الغربية بعدم تطبيق معايير الحرب الروسية في أوكرانيا على الحرب الإسرائيلية في غزة، التي شنتها إسرائيل بعد هجوم نفذته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر\تشرين الأول.

وردا على سؤال عن هذه المسألة، قال ستولتنبرغ “رسالتي هي أنه يجب احترام القانون الدولي والقانون الإنساني في جميع الصراعات ويجب حماية أرواح المدنيين دائما”.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في مقر التحالف العسكري في بروكسل “من المهم أيضا الاعتراف بأن الوضع في غزة والوضع في أوكرانيا مختلفان في نواح عديدة… أوكرانيا لم تشكل أبدا تهديدا لروسيا، كما لم تشن أوكرانيا هجوما على روسيا أبدا”.

وتابع قائلا “الغزو الروسي لأوكرانيا كان غزوا غير مبرر، غزوا واسع النطاق لدولة أخرى… لذلك لأوكرانيا الحق طبعا في الدفاع عن النفس ضد أي هجوم غير مبرر والحفاظ على سلامة أراضيها”.

    المصدر :
  • رويترز

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