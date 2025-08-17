سرايا القدس تعلن عن عمليات عسكرية نوعية ضد الاحتلال في غزة

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنها دمّرت أمس السبت آلية عسكرية إسرائيلية باستخدام عبوة شديدة الانفجار تم هندستها عكسيًا، أثناء توغلها في مربع حسن البنا بحي الزيتون جنوب مدينة غزة.

وأفادت سرايا القدس بأنها قصفت عددًا من المستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة، بينها “بئيري” و”شواكيدة”، ردًا على ما وصفته بـ”جرائم العدو الصهيوني بحق أبناء شعبنا”.

كما أعلنت أنها نفذت عصر اليوم قصفًا بواسطة قذائف الهاون عيار 60 على تجمعات جنود وآليات الاحتلال المتوغلين في شارع 5 شمال مدينة خانيونس، مؤكدة استمرار عملياتها الدفاعية ضد القوات الإسرائيلية.

ويعيش قطاع غزة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخه، حيث تتداخل المجاعة القاسية مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ومع الإغلاق الكامل للمعابر ومنع دخول الغذاء والدواء منذ 2 مارس/ آذار الماضي، تفشت المجاعة في أنحاء القطاع، وظهرت أعراض سوء التغذية الحاد على الأطفال والمرضى.

ويأتي ذلك في وقت تشن فيه إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 210 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.