سرايا القدس تقول إنها قصفت مدنا وبلدات إسرائيلية ردا على الغارات

قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في بيان إنها هاجمت مدنا وبلدات إسرائيلية صباح اليوم الجمعة “ردا على جرائم العدو الصهيوني بحق أبناء شعبنا”.

هذا وقال مصدر مطلع الجمعة إن المفاوضات القطرية المصرية مع كل من الإسرائيليين وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) مستمرة.

وأضاف المصدر أن الوسطاء القطريين والمصريين على اتصال مع الجانبين منذ استئناف القتال في غزة اليوم الجمعة 1\12\2023.

هذا وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق من يوم الجمعة إن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لم توافق على إطلاق سراح مزيد من الرهائن في انتهاك لشروط الهدنة وإن إسرائيل ملتزمة بتحقيق أهدافها مع استئناف القتال.

وذكر مكتب نتنياهو في بيان إن حماس لم تطلق سراح جميع الرهائن كما هو متفق عليه، كما أطلقت صواريخ على إسرائيل.

وجاء في البيان “مع استئناف القتال نؤكد: الحكومة الإسرائيلية ملتزمة بتحقيق أهداف الحرب وهي تحرير رهائننا، والقضاء على حماس، وضمان أن غزة لن تشكل أبدا تهديدا لسكان إسرائيل”.

هذا ووأعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيستأنف القتال ضد حركة حماس في قطاع غزة، بعد دقائق من انقضاء اليوم السابع من الهدنة بين الطرفين في القطاع. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن حماس خرقت الوقف العملياتي وأطلقت النار على الأراضي الإسرائيلية.