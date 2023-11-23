الخميس 9 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 23 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

سفير فلسطين في بريطانيا: الازدواجية لدى أمريكا وأوروبا أدت لانكشاف الغرب

منذ 9 دقائق
سفير فلسطين لدى المملكة المتحدة حسام زملط

سفير فلسطين لدى المملكة المتحدة حسام زملط

A A A
طباعة المقال

كشف سفير فلسطين لدى المملكة المتحدة حسام زملط عن تلقيه تهديدات بالقتل، يطال بعضها أسرته وأطفاله، فضلا عن تعرض مقر البعثة ومقتنياتها لعدة اعتداءات، وذلك بعد ظهوره في برامج إعلامية غربية للحديث عن عملية طوفان الأقصى.

وقال زملط، في حوار مع الجزيرة، إن البعثة الدبلوماسية تقدمت بشكاوى رسمية بشأن تلك الحوادث، بما في ذلك التهديدات بالقتل.

وأكد السفير الفلسطيني تعامل الشرطة البريطانية مع بعض الحوادث، وتوصل السلطات إلى وقوف مجموعات داعمة لإسرائيل خلفها.

وخلال الحوار الذي نشر أمس الأربعاء، تحدث زملط عن سبب تركيز الإعلام الغربي على السؤال الشائع “هل تُدين حماس؟”، موضحا أن الهدف منه وضع من يُمثل الصوت الفلسطيني في خانة الدفاع.

وقال زملط، في الحوار، إن بريطانيا والكثير من الدول الغربية لها مصالح كبيرة مع الدول العربية، يفترض أن تدفعها إلى التوازن بشأن القضية الفلسطينية، لكن السياسيين الغربيين يرجحون الحسابات الداخلية والحزبية، وفق تعبيره.

وأشار زملط إلى أن الازدواجية لدى الولايات المتحدة والدول الأوروبية أدت إلى انكشاف الغرب، والطوفان الداعم للقضية الفلسطينية الذي نشهده اليوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

واشتهر السفير الفلسطيني بحضوره في الإعلام الغربي ببداية العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ورفضه محاولات استدراجه لإدانة حركة المقاومة الفلسطينية (حماس)، ونقده ازدواجية المعايير الغربية ومحاولات المساواة بين الاحتلال والمقاومة.

وكانت البعثة الدبلوماسية الفلسطينية في لندن أعلنت عن تعرضها إلى 4 اعتداءات خلال الأسابيع القليلة الماضية، واتهمت الحكومة البريطانية بتجاهل طلبات توفير الحماية لها.

    المصدر :
  • الجزيرة

المزيد من أخبار العالم

الجاسوس الإسرائيلي السابق "جوناثان بولارد"
جاسوس إسرائيلي سابق ينتقد نتنياهو.. كان عليكم سجن بعض أفراد عائلات الأسرى!
المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري
غزة تحت النار
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: أمامنا أيام صعبة من الألم والفرح
مقبرة جماعية لدفن الشهداء في غزة
غزة تحت النار
غزة تحت النار.. 14854 شهيداً و 7 آلاف مفقود منذ بدء الحرب

الأكثر قراءة

عناصر من حزب الله
حدث خطير في بيت ياحون.. استشهاد مجموعة قيادية في حزب الله من بينهم نجل "محمد رعد"
إيهود باراك
غزة تحت النار
فيديو صادم لإيهود باراك: إسرائيل هي التي "بنت مخابئ تحت مستشفى الشفاء"
مستشار الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما "ستيوارت سيلدويتز"
فيديو.. مستشار سابق لأوباما يسخر من "النبي محمد" ويحرض على قتل أطفال فلسطين!