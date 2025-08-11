سموتريتش يدعو لاحتلال أجزاء واسعة من غزة وإعادة الاستيطان فيها

دعا بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، اليوم الاثنين، إلى احتلال “أجزاء كبيرة” من قطاع غزة والاستيطان فيها.

وفجر الجمعة، أقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر “الكابينت” خطة عرضها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل.

وقال سموتريتش في تصريحات لإذاعة “كان” التابعة لهيئة البث العبرية الرسمية: “خطتي هي أن تكون أجزاء كبيرة من غزة تحت سيطرتنا وسيادتنا، ويمكننا أيضا الاستيطان فيها”.

وادعى زعيم حزب “الصهيونية الدينية” أن “هذه هي الطريقة الوحيدة للحفاظ على الأمن، هذه ليست خطة رئيس الوزراء، أنا أدرك ذلك”.

والسبت، قال سموتريتش في مقطع مصور إنه خلال الجلسة الأخيرة لـ”الكابينت” (فجر الجمعة) فقد الثقة بأن نتنياهو قادر على “الانتصار” في غزة.

ويعترض الوزير المتطرف على “الخطة التدريجية” لاحتلال غزة كاملة، إذ يرغب في احتلال سريع وفوري عبر عملية عسكرية واسعة، مع إحياء الاستيطان في القطاع الفلسطيني.

وغداة تصريح سموتريتش، هدد عضو الكنيست عن حزبه تسفي سوكوت، الأحد، نتنياهو بالدعوة إلى انتخابات مبكرة، ما لم يتبن “خطة حرب أكثر عدوانية” تجاه غزة.

ومنذ أكثر من عام يواجه نتنياهو اتهامات من المعارضة بالفشل، ويرفض دعواتها إلى إجراء انتخابات مبكرة، بدلا من المجدولة العام المقبل 2026.

وخطة إعادة احتلال قطاع غزة بالكامل، التي أقرها “الكابينت” تبدأ باحتلال مدينة غزة، عبر تهجير سكانها البالغ عددهم نحو مليون نسمة إلى الجنوب، ثم تطويق المدينة وتنفيذ عمليات توغل في التجمعات السكنية.

ويلي ذلك مرحلة ثانية تشمل احتلال مخيمات اللاجئين وسط قطاع غزة، التي دمرت إسرائيل أجزاء واسعة منها، ضمن حرب متواصلة بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وسبق أن احتلت إسرائيل قطاع غزة 38 سنة بين 1967 و2005، وتحاصره منذ 18 عاما.

ومنذ 7 أكتوبر 2023 ترتكب إسرائيل جرائم إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة 61 ألفا و430 شهيدا فلسطينيا و153 ألفا و213 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 217 شخصا، بينهم 100 طفل.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراض في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.