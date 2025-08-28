سموتريش يقترح ضم غزة إذا رفضت حماس تسليم أسلحتها

طالب وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش، اليوم الخميس، من الحكومة الإسرائيلية البدء بضم مناطق من قطاع غزة إذا استمرت حركة حماس في رفض نزع سلاحها.

وقدم الوزير اليميني “المتطرف” خلال مؤتمر صحافي في القدس، خطته لـ”الانتصار في غزة بحلول نهاية العام”.

وبموجب مقترح سموتريتش، سيوجه إنذار نهائي الى حماس لتسليم أسلحتها والتخلي عنها، وإطلاق سراح الرهائن الذين لا يزالون محتجزين في غزة منذ هجوم الحركة في تشرين الاول/أكتوبر 2023 والذي أشعل فتيل الحرب.

كما قال إنه في حال رفض حماس، يجب على إسرائيل ضم جزء من القطاع كل أسبوع لمدة أربعة أسابيع، مما يجعل معظم قطاع غزة تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة. وخلال تلك الفترة، سيُطلب من الفلسطينيين الانتقال إلى جنوب غزة، ومن ثم ستفرض إسرائيل حصارًا على شمال ووسط القطاع لهزيمة أي مقاتلين متبقين من حماس.

وأضاف “يمكن تحقيق ذلك في ثلاثة إلى أربعة أشهر”.

كذلك، طلب وزير المالية من رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو “اعتماد هذه الخطة كاملة وفورا”.

تأتي تصريحات بتسلئيل سموتريش في وقت يكثف الجيش الإسرائيلي من هجماته في محيط مدينة غزة تمهيدا للسيطرة عليها وسط تزايد قلق المنظمات الإنسانية حول مصير المدنيين هناك.

وأقرت إسرائيل الأسبوع الماضي مشروعا استيطانيا شرق القدس من شأنه فصل شمال الضفة الغربية المحتلة عن جنوبها رغم تحذير المجتمع الدولي من أنه سيقوض فرص إقامة دولة فلسطينية متصلة مستقبلا.

في حين، قال سموتريتش إن هذا المشروع المسمى E1 يهدف إلى “دفن فكرة الدولة الفلسطينية”.

والمخطط E1 هو مخطَط استيطاني اعتمدته الحكومة الإسرائيلية عام 1999 على أراضٍ فلسطينية تبلغ مساحتها 12,000 دونم (حوالي 12 مليون متر مربع). ويهدف إلى ربط القدس بعدد من المستوطنات الإسرائيليّة الواقعة شرقها في الضفة الغربيّة مثل مُستوطنة معالي أدوميم، وذلك من خلال مُصادَرة أراضٍ فلسطينيّة بالمنطقة وإنشاء مستوطنات جديدة.