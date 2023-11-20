"سنبيدهم جميعاً".. أغنية بصوت أطفال إسرائيل تثير موجة من الإنتقادات

بكلمات صادمة ومثيرة صدحت أصوات أطفال إسرائيليين عبر أثير هيئة البث الإسرائيلية الرسمية وحساباتها في مواقع التواصل، أغنية جديدة للحرب تتحدث عن إبادة السكان في غزة، قبل أن تتدارك المحطة فداحة الكلمات وتحذفها سريعاً، تحت موجة من التعليقات والانتقادات.

فقد بثت قناة “كان” الرسمية، أغنية أنشدها أطفال إسرائيليون صغار بمناسة اليوم العالمي للطفل الموافق في 20 نوفمبر، على ما يبدو.

وجاء في الأغنية التي حملت عنوان “الصداقة” رغم وصفها من قبل العديد من المعلقين العرب والأجانب على مواقع التواصل لا سيما “إكس”، بأغنية “الموت والقتل”، “طائراتنا تمزق غزة أشلاء وإربا وجيشنا يعبر الحدود”.

كما ردد الصغار كلمات محملة بالعنف، قائلين “في السنة القادمة لن نبقي هناك شيئا وسنعود آمنين إلى بيوتنا”، في إشارة إلى إبادة الأخضر واليابس، البشر والحجر في القطاع الفلسطيني المحاصر والمكتظ بالسكان.

وتابعوا:” خلال عام سنبيدهم جميعاً ونعود بعدها لحراثة وزراعة حقولنا”.

لينتقلوا لاحقا إلى الإشادة بـ”بسالة الجيش الإسرائيلي الذي ضحى جنوده بحياتهم” من أجل حماية مواطني إسرائيل.

إلا أن كلمات تلك الأغنية التي وصفت بالعنيفة أثارت موجة استياء عارمة على مواقع التواصل، ما دفع قناة “كان” إلى حذفها لاحقا، وفق ما أفادت عدة مواقع إسرائيلية.

ومنذ تفجر الصراع بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة يوم السابع من أكتوبر الماضي، تصاعدت حدة الخطاب العنيف والكراهية على مواقع التواصل، بحسب ما أكد عدد من المراقبين والمحللين.

فيما اتهمت منصة “إكس” تحديداً، والتي يمتلكها المليارير الأميركي إيلون ماسك بالترويج لخطاب الكراهية، ومعاداة السامية حتى. وهي اتهامات نفاها الرجل الخمسيني المثير للجدل جملة وتفصيلاً.

نتوق للحرية وينشدون الموت.

مترجم pic.twitter.com/SjW1tAei1P — ميسون عزام (@MayssounAzzam) November 20, 2023