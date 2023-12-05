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سوناك يعبر لنتنياهو عن خيبة أمله بعد انهيار الهدنة في غزة

منذ 34 دقيقة
ريشي سوناك

ريشي سوناك

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ذكر مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في بيان أنه عبر عن خيبة أمله إزاء انهيار الهدنة في غزة خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء 5\12\2023.

وقال متحدث باسم داونينج ستريت “تحدث رئيس الوزراء إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد ظهر اليوم. عبر عن خيبة أمله إزاء انهيار الهدنة في غزة والتي سمحت بإطلاق سراح رهائن”.

وأضاف البيان أن الزعيمين ناقشا الجهود العاجلة لضمان إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين بشكل آمن والسماح لأي مواطن بريطاني متبق في غزة بالمغادرة.

    المصدر :
  • رويترز

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