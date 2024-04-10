سويسرا تنضم إلى مبادرة درع السماء الأوروبية رغم سياستها المحايدة

وافق المجلس الاتحادي السويسري اليوم الأربعاء 10 نيسان/أبريل الجاري، على مشاركة البلاد في مبادرة درع السماء الأوروبية التي تهدف إلى بناء نظام متكامل للدفاع الجوي والصاروخي في أنحاء أوروبا.

ومبادرة درع السماء الأوروبية هي خطة مشتركة للدفاع الجوي أطلقتها ألمانيا في عام 2022 لتعزيز الدفاع الجوي الأوروبي، وهي قضية أصبحت أكثر أهمية بعد غزو روسيا لأوكرانيا.

ووقعت سويسرا إعلان نوايا للانضمام إلى المبادرة في يوليو /حزيران من العام الماضي.

كما وقعت على المبادرة العديد من الدول من بينها ألمانيا وبريطانيا وفنلندا ودول أخرى غير أعضاء في حلف شمال الأطلسي.

وتهدف المبادرة إلى خفض التكاليف على الدول من خلال تنسيق عملية شراء أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي مثل نظام صواريخ باتريوت فضلا عن تعزيز التعاون في مجال التدريب والصيانة والخدمات اللوجيستية.

وقال المجلس الاتحادي في بيان “حتى بعد توقيع إعلان العضوية، تظل سويسرا حرة في اتخاذ قراراتها بشأن مجالات ومدى مشاركتها في مبادرة درع السماء الأوروبية وأنظمة الدفاع الأرضي الجوي التي تخطط للحصول عليها”.

وتتعرض سويسرا المحايدة لضغوط متزايدة من جيرانها الأوروبيين منذ الغزو الروسي في فبراير شباط 2022 من أجل إفساح المجال لدعم أوكرانيا عسكريا عبر السماح بإعادة تصدير الأسلحة سويسرية الصنع.