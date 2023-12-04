سيناتور أميركي ينتقد تحذيرات "أوستن" للجيش الإسرائيلي.. "أفكاره ساذجة"!

انتقد السيناتور الجمهوري الأميركي ليندسي غراهام، تحذير وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن وكامالا هاريس نائبة الرئيس جو بايدن، إسرائيل بشأن عدم استهداف المدنيين في غزة.

وزعم غراهام في مقابلة مع شبكة “سي إن إن” الأميركية، أمس الأحد، أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) موجودة “في كل مكان في غزة”، وأنه “ليس من الممكن” لإسرائيل التمييز بين المدنيين في هجماتها.

وأضاف غراهام، أحد صقور السياسة الخارجية الذي يدعم هدف إسرائيل المتمثل في القضاء على حماس، في برنامج “حالة الاتحاد” على شبكة “سي إن إن” أن “الإخفاق الإستراتيجي هو السماح لحماس بالصمود”، وفقا لما نقلته وكالة بلومبيرغ للأنباء.

ووصف السيناتور الجمهوري أفكار أوستن، الذي يعتقد أن “المزيد من الضحايا المدنيين في غزة يمكن أن يولّد مزيدا من المتمردين”، بأنها “ساذجة”.

وأضاف: “أنه ساذج للغاية، لقد فقدت كل الثقة في هذا الرجل… هل تعرف ما الذي يدرسه الفلسطينيون في المدارس؟ إن فكرة أن إسرائيل جعلت الناس في غزة متطرفين بطريقة أو بأخرى هي فكرة سخيفة”.

وتابع “لديهم أنفاق في كل مكان، أعتقد أن السبب وراء موت كثير من الفلسطينيين هو أن حماس تريد موتهم، إذا كانت هناك طريقة أفضل لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين فأخبرني وسأخبر إسرائيل، أو أخبروهم مباشرة، ولكن فكرة أن تكون حماس قائمة عندما ينتهي هذا الأمر ستكون الإخفاق الإستراتيجي النهائي”.