شركات نفط خليجية عملاقة تجمع مليارات الدولارات من صفقات البنية التحتية

أصبح جمع الأموال من أصول البنية التحتية للنفط والغاز جزءا لا يتجزأ من استراتيجية شركات النفط الوطنية في منطقة الخليج العربي، مما يساعدها على جمع مليارات الدولارات.

وفيما يلي بعض الحقائق الرئيسية عن هذه الصفقات.

أدنوك الإماراتية

في عام 2019، أنشأت أدنوك شركة تابعة جديدة، وهي أدنوك لأنابيب النفط، وأجرت حصتها في 18 خط أنابيب لمدة 23 عاما لتحالف يضم شركتي بلاك روك وكيه.كيه.آر، محققة بذلك أربعة مليارات دولار. واستحوذ المستثمرون على حصة 40 بالمئة في الشركة، بينما احتفظت أدنوك بحصة 60 بالمئة والسيطرة التشغيلية الكاملة.

وفي 2020، أسست أدنوك شركة “أدنوك لأنابيب الغاز” وباعت حصة 49 بالمئة منها لمجموعة من ستة مستثمرين، وهم جلوبال إنفراستراكتشر بارتنرز (جي.آي.بي) وبروكفيلد أسيت مانجمنت وصندوق الثروة السيادية في سنغافورة (جي.آي.سي) ومجلس صندوق معاشات معلمي أونتاريو وشركة إن.إتش إنفستمنت اند سيكيورتيز وشركة سنام الإيطالية. وجمعت هذه الصفقة 10.1 مليار دولار.

وفي أبريل نيسان 2024، استحوذت شركة لونيت، التي تتخذ من أبوظبي مقرا، على حصة 40 بالمئة في مشروع خط أنابيب النفط من بلاك روك وكيه.كيه.آر. وفي يناير كانون الثاني 2024، أعلنت سنام، التي كانت تملك حصة غير مباشرة في مشروع خط أنابيب الغاز، أنها باعت حصتها أيضا إلى لونيت. ولونيت شركة لإدارة الاستثمارات البديلة، ومقرها أبوظبي، وجزء من إمبراطورية أعمال يشرف عليها الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني لدولة الإمارات.

واشترت كيه.كيه.آر يوم الثلاثاء حصة أقلية في أدنوك لأنابيب الغاز.

أرامكو السعودية

في عام 2021، أسست أرامكو شركة أرامكو لأنابيب النفط وباعت حصة 49 بالمئة منها إلى مجموعة من الشركات بقيادة إي.آي.جي جلوبال إنرجي بارتنرز مقابل 12.4 مليار دولار بموجب عقد إيجار لمدة 25 عاما.

وفي وقت لاحق من ذلك العام، أنشأت أرامكو شركة خطوط أنابيب الغاز وباعت حصة 49 بالمئة منها لمجموعة شركات بقيادة بلاك روك وشركة حصانة الاستثمارية مقابل 15.5 مليار دولار.

وفي عام 2025، وقعت أرامكو صفقة تأجير وإعادة استئجار بقيمة 11 مليار دولار للبنية التحتية تتعلق بمشروع غاز الجافورة مع مجموعة من الشركات بقيادة جلوبال إنفراستراكتشر بارتنرز، التي اشترتها بلاك روك في 2024.

واحتفظت أرامكو بحصة الأغلبية والسيطرة التشغيلية في جميع الصفقات.

وكانت رويترز ذكرت في يوليو تموز أن أرامكو تعتزم بيع ما يصل إلى خمس محطات طاقة تعمل بالغاز، وهو ما قد يدر نحو أربعة مليارات دولار.

أوكيو العمانية

وفي عام 2023، باعت عمان حصة 49 بالمئة في وحدة خط أنابيب الغاز أوكيو التابعة لها من خلال طرح عام أولي، وجمعت نحو 750 مليون دولار.

ومن بين المستثمرين الرئيسيين صندوق الاستثمارات العامة السعودي وجهاز قطر للاستثمار وشركة فلوكسيس البلجيكية.

واحتفظت أوكيو بحصة 51 بالمئة وبالسيطرة التشغيلية.

بابكو البحرينية

وفي العام الماضي، باعت بابكو إنرجيز حصة أقلية في خط أنابيب نفط يربط بين السعودية والبحرين إلى صندوق البنية التحتية التابع لبلاك روك.

وهذه الصفقة أول استثمار بحريني في البنية التحتية. ولم تُكشف عن قيمة هذه الصفقة.

واحتفظت شركة بابكو بحصة الأغلبية والسيطرة التشغيلية.

مؤسسة البترول الكويتية

قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، الشيخ نواف سعود ناصر الصباح إن المؤسسة تدرس إبرام اتفاقية تأجير وإعادة استئجار لشبكة أنابيب النفط التابعة لها، في صفقة تحاكي نماذج تحقيق الربح التي تتبعها أدنوك وأرامكو. ولم يتطرق إلى تفاصيل.

ونقلت وكالة بلومبرغ عن مصادر مطلعة أن الصفقة تشمل 13 خط أنابيب وقد تجمع ما بين خمسة وسبعة مليارات دولار، كما تقدم شركة سنترفيو بارتنرز المشورة بشأن الصفقة المحتملة.

ومن المتوقع أن تحتفظ مؤسسة البترول الكويتية بالسيطرة التشغيلية.

وكانت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) ذكرت في سبتمبر أيلول أن بلاك روك ستفتتح مكتبا في الكويت وعينت علي القاضي لقيادة العمليات في الدولة الخليجية.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت بلاك روك ستشارك في الصفقة المحتملة لمؤسسة البترول الكويتية، وكان الصندوق أحجم عن التعليق في وقت سابق.