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شهداء جراء قصف طائرات الاحتلال منزلاً في مخيم النصيرات

منذ 38 دقيقة
آثار القصف في غزة

آثار القصف في غزة

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استشهد 17 فلسطينيا وأصيب آخرون، بينهم أطفال ونساء، بعد منتصف الليلة الماضية، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفاد مراسلو وكالة “وفا”، أن الاحتلال استهدف منزلا داخل مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد 17 فلسطينيا وإصابة آخرين بينهم أطفال ونساء.

وفي وقت سابق، استشهد عدد من الفلسطينيين بينهم الصحافية آلاء طاهر الحسنات جراء قصف منزل عائلتها في مدينة غزة، والصحافية آيات خضورة، إثر قصف منزلها في بيت لاهيا شمال القطاع.

وكانت وزارة الصحة أعلنت، مساء الإثنين، ارتفاع عدد الشهداء إلى 12.916 والجرحى إلى نحو 32850 جريحا، منذ بداية العدوان الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة والضفة الغربية، في السابع من تشرين أول الماضي.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

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