الخميس 5 ربيع الأول 1447 ﻫ - 28 أغسطس 2025 |
شهداء من النازحين وطالبي مساعدات جراء الغارات الإسرائيلية على غزة

منذ 54 دقيقة
دخان يتصاعد عقب غارة إسرائيلية في دير البلح، وسط قطاع غزة، 23 أغسطس 2025. رويترز

استشهد فلسطينيون وأصيب آخرون بنيران إسرائيلية استهدفت النازحين وطالبي المساعدات منذ فجر اليوم الخميس في أنحاء قطاع غزة، وسط استمرار القصف المكثف على مدينة غزة في ظل استعداد جيش الاحتلال لتنفيذ عملية فيها.

وقالت مصادر في مستشفيات غزة إن 8 فلسطينيين استشهدوا بنيران جيش الاحتلال في مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم.

وأكدت مصادر طبية استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين من طالبي المساعدات بنيران الاحتلال قرب محور نتساريم وسط قطاع غزة.

وأفاد مصدر في مستشفى العودة باستشهاد امرأة وطفلها في غارة إسرائيلية على منزل بمخيم البريج وسط قطاع غزة.

واستشهد فلسطيني وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على شقة سكنية بحي الرمال غربي مدينة غزة، بحسب مصدر في مستشفى الشفاء.

كما أصيب عدد من الفلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين بمخيم الشاطئ غربي غزة، وفق مصادر طبية.

وأكدت وسائل إعلام محلية استشهاد شاب وإصابة آخرين جراء قصف طائرات الاحتلال شقة سكنية قرب برج فلسطين في شارع الشهداء بمدينة غزة.

وقالت كذلك إن القصف المدفعي الإسرائيلي استهدف شارع 8 جنوب مدينة غزة.

وفي جنوب قطاع غزة، أفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ بوقوع شهيد ومصابين من منتظري المساعدات بنيران جيش الاحتلال شمال رفح.

شنت طائرات الاحتلال غارتين شمالي مدينة خان يونس، كما أطلقت الزوارق الحربية قذائفها على المناطق الغربية لمدينة رفح، بحسب وسائل إعلام محلية.

وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في قطاع غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة نحو 222 ألف شهيد ومصاب من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 313 فلسطينيين، بينهم 119 طفلا حتى الأربعاء.

    المصدر :
  • الجزيرة

