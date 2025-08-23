صحة غزة: المجتمع الدولي مطالب بتحرك عاجل لإنقاذ غزة من الموت جوعًا

أطفال فلسطينيون ينظرون إلى أواني الطعام المعدة من مطبخ خيري، وسط أزمة جوع، في مدينة غزة، 25 يوليو 2025. رويترز

أشادت وزارة الصحة بغزة بـقرار الأمم المتحدة بإعلان المجاعة في غزة وإن جاء متأخرا، مشيرة الى أنه يؤكد حقيقة سياسة التجويع التي تنفذها إسرائيل بالتزامن مع ارتكابها حرب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين منذ نحو 23 شهرا، محذرة من وفاة آلاف المجوعين.

والجمعة، قالت المبادرة العالمية للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (آي بي سي)، في تقرير” “تأكدت المجاعة في محافظة غزة (شمال)، ومن المتوقع أن تمتد إلى محافظتي دير البلح (وسط) وخان يونس (جنوب) بنهاية سبتمبر (أيلول المقبل)”.

وسارعت إسرائيل إلى مهاجمة التقرير رغم اعتماده على معطيات وحقائق، زاعمة أنه استند إلى شهادات هاتفية. وادعى الجيش الإسرائيلي، في بيان، أن التقرير فيه فجوات جوهرية في الحقائق والمنهجية، واستخدام مصادر معلومات منحازة وذات مصلحة تعود إلى حركة حماس.

و”آي بي سي” مبادرة دولية لتحليل أوضاع الأمن الغذائي والتغذية، تضم 21 منظمة بارزة، بينها منظمة الأغذية والزراعة ;فاووبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمات الأمم المتحدة للأطفال، يونيسف، والصحة العالمية، وأوكسفام، وأنقذوا الأطفال.

واعتبرت الوزارة الفلسطينية هندسة التجويع الإسرائيلية بغزة بندا واحدا في فصول الإبادة الجماعية والتي تشمل أيضا التدمير الممنهج للقطاع الصحي والقطاعات الأخرى والقتل الجماعي وسياسة إبادة الأجيال.

وأكدت أن مئات الوفيات جراء سياسة التجويع الإسرائيلية كان بالإمكان إنقاذها، محذرة من أن حياة الآلاف على المحك مع استمرار المجاعة وتفاقمها.

وأعلنت اليوم السبت، تسجيل ثماني حالات وفاة جديدة بينهم طفلان بسبب المجاعة وسوء التغذية في القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وكانت الوزارة أكدت أن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة مستمرة بالتفاقم في ظل الحصار ونقص الإمدادات الغذائية والطبية، مجددة دعوتها للمجتمع الدولي ومؤسسات الإغاثة للتدخل الفوري والعاجل.

وتفاقم التجويع الإسرائيلي في غزة وارتفعت حصيلة وفيات سوء التغذية منذ أكتوبر 2023 إلى 281 فلسطينيا بينهم 114 طفلا، وفق إحصاء لوزارة الصحة السبت.

