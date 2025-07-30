صحة غزة: النساء والأطفال يشكلون 47% من شهداء الإبادة

امرأة فلسطينية تحمل طفلتها البالغة من العمر 5 أشهر، والتي تعاني من سوء التغذية، في مستشفى ناصر في خان يونس، جنوب قطاع غزة، 24 يوليو 2025. رويترز

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، أن النساء والأطفال يشكلون ما نسبته 47 بالمئة من إجمالي حصيلة القتلى الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، واعتبرته دليلا واضحا على الاستهداف الإسرائيلي المباشر للمدنيين.

وقالت الوزارة في بيان: “حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، قد تجاوزت 60 ألفا و34 شهيدا، بينهم 18 ألفا و592 طفلا، و9 آلاف و782 سيدة”.

وأوضحت أن تلك الإحصائية تشير إلى أن “الأطفال والنساء يُشكّلون أكثر من 47 بالمئة من إجمالي عدد الشهداء، في دليل واضح على الاستهداف المباشر للمدنيين”.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى وجود “مئات الجثامين تحت الأنقاض وفي مناطق يصعب الوصول إليها، نتيجة القصف المتواصل واستهداف طواقم الإسعاف والدفاع المدني، وبفعل استمرار الحصار الطبي والإنساني”.

وجددت الوزارة دعوتها للمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والطبية للتدخل العاجل من أجل وقف العدوان الإسرائيلي وإنقاذ ما تبقى من أرواح بريئة.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 205 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.