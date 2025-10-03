صعود نيكي الياباني بفضل أسهم الرقائق

ارتفع المؤشر نيكي الياباني ليحوم حول أعلى مستوى له على الإطلاق الجمعة إذ سيطرت حالة حماس حيال الذكاء الاصطناعي على السوق، لتصعد أسهم الرقائق.

وبحلول الساعة 02:24 بتوقيت غرينتش، بلغ نيكي مستوى 45668.47 نقطة بزيادة 1.6 بالمئة. وقفز في وقت سابق إلى 45742.63 نقطة، أي أقل بما يصل إلى 110 نقاط من المستوى القياسي الذي سجله الشهر الماضي.

وكسب المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.3 بالمئة.

وتنافس سهما هيتاشي ورينيساس لصناعة الرقائق لنيل لقب السهم الأفضل أداء على نيكي وارتفع كل منهما بأكثر من تسعة بالمئة.

وانتعش سهم هيتاشي بفضل تقرير إعلامي محلي حول شراكة مع أوبن إيه.آي المطورة لروبوت الدردشة تشات جي.بي.تي. وتبلغ قيمة الشركة الأمريكية الآن 500 مليار دولار.

وزاد سهم أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق ومجموعة سوفت بنك المستثمرة في مجال الذكاء الاصطناعي بنسبة 3.6 بالمئة لكل منهما، فيما صعد سهم طوكيو إلكترون لتصنيع معدات صناعة الرقائق 2.5 بالمئة.

وخلال الليل، دفعت أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية أيضا وول ستريت للصعود إلى مستويات قياسية جديدة.

ونالت الأسهم اليابانية دعما إضافيا من تراجع الين وهو ما يرفع قيمة الإيرادات الخارجية لشركات التصدير اليابانية الكبرى.