صفقة تاريخية: استحواذ سيلفر ليك والصندوق السعودي على إلكترونيك آرتس بقيمة 55 مليار دولار

لطالما كانت مجموعة سيلفر ليك، المهتمة بقطاع التكنولوجيا، تطمح للاستحواذ على شركة تطوير ألعاب الفيديو إلكترونيك آرتس (EA)، المنتجة لسلسلتي باتلفيلد ومادن إن.إف.إل.

وكشف ثلاثة مصادر مطلعة أن مستثمري سيلفر ليك وجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بدأوا خلال جلسة لتبادل الأفكار في ربيع هذا العام وضع خطط لأكبر عملية استحواذ بالرافعة المالية في العالم.

وأُعلن أمس الاثنين عن الصفقة بقيمة 55 مليار دولار، بدعم من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، لتوسيع محفظة سيلفر ليك في الألعاب والرياضة والترفيه، مع منح الصندوق السعودي حصة قد يرغب في الاحتفاظ بها طويل الأجل. سيصبح الصندوق السعودي المساهم الأكبر في EA، بينما سيمتلك أفينيتي بارتنرز التابعة لكوشنر حوالي 5% من الشركة.

يذكر أن صندوق الاستثمارات العامة كان يمتلك سابقًا حوالي 10% من EA، وقد ساعدت العلامات التجارية الشهيرة للشركة وفرص تطوير الألعاب في المملكة على تعزيز استثمار الصندوق. وعبّر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن طموحه لجعل المملكة “مركزًا عالميًا للألعاب والرياضات الإلكترونية” بحلول 2030، ضمن خطة رؤية المملكة التي تهدف لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط.

وتأتي الصفقة ضمن استراتيجية ضخمة للاستثمار في قطاع الألعاب، حيث استثمر الصندوق في شركات مثل أكتيفجن بليزارد ونينتندو وتيك تو إنترأكتيف، كما أطلق الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية بطولة للفرق الوطنية بالشراكة مع EA، ويهدف مشروع القدية في الرياض إلى جذب 10 ملايين زائر سنويًا بحلول 2030.

وسيحصل مساهمو EA على 210 دولارات للسهم الواحد نقدًا، بزيادة 25% عن سعر إغلاق السهم قبل ظهور أخبار الصفقة، بينما يشير بعض المحللين إلى أن القيمة الفعلية لأرباح EA لم تتكشف بالكامل بعد. ومن المتوقع إتمام الصفقة رسميًا في الربع الثاني من 2026 بعد الموافقات التنظيمية الروتينية.