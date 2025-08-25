الأثنين 2 ربيع الأول 1447 ﻫ - 25 أغسطس 2025 |
صورة.. 8 شهداء بينهم صحفيون بغارة إسرائيلية على مجمع ناصر الطبي بخانيونس جنوبي غزة

منذ ساعتين
الصحفيون في غزة

استشهد ما لا يقل عن 8 أشخاص بينهم صحفيون أحدهم يعمل لحساب رويترز، اليوم الاثنين، بغارة إسرائيلية على مجمع ناصر الطبي في غزة.

وبحسب وسائل إعلام فلسطينية، استشهد الصحفيون “محمد سلامة ومريم أبو دقة وحسام المصري” بالقصف الإسرائيلي على مستشفى ناصر الطبي بخانيونس جنوبي قطاع غزة.

الصحفيون محمد سلامة ومريم أبو دقة وحسام المصري

كما أصيب الصحفي حاتم عمر، مصور وكالة رويترز، بجروح في رأسه بعد قصف الاحتلال لمجمع ناصر الطبي في خانيونس، وفقا لوسائل إعلام فلسطينية.

بدوره؛ مدير مستشفى ناصر الطبي، أكد أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف الطابق الرابع دون توجيه أي إنذار.

وأضاف أن بعض غرف العمليات توقفت عن العمل جراء الاستهداف الإسرائيلي. وقال “لدينا حاليا نحو 1000 مريض وسعة المستشفى لا تتجاوز 140 سريرا”.

وقتل الجيش الإسرائيلي، مساء الأحد الماضي، 6 صحفيين فلسطينيين، بينهم مراسلا قناة “الجزيرة” أنس الشريف ومحمد قريقع؛ بقصف خيمة كانوا يقيمون فيها بمحيط “مستشفى الشفاء” غرب مدينة غزة.

وسابقا، اغتالت إسرائيل ستة من صحفيي شبكة “الجزيرة” وهم: سامر أبودقة، وحمزة الدحدوح، وإسماعيل الغول، وأحمد اللوح، وحسام شبات، إلى جانب عدد من أفراد عائلاتهم، في استهدافات متفرقة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

