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صور أقمار صناعية تكشف عن تباطؤ تقدم الآليات العسكرية الإسرائيلية شمال غزة

منذ 11 دقيقة
الجيش الاسرائيلي-ارشيفية

الجيش الاسرائيلي-ارشيفية

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فيما تستمر الحرب على قطاع غزة لليوم الـ48، ورغم القصف المستمر لجيش العدو كشفت تحليل صور أقمار صناعية، عن تباطؤ في معدل تقدم الآليات العسكرية الإسرائيلية في محور شمال غرب بيت لاهيا شمال قطاع غزة، في الفترة بين 17–21 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي.

وحدد فريق التحقيقات مفتوحة المصدر، بداية نقطة محاولة التقدم للآليات الإسرائيلية التي كانت موجودة في شارع البحر بالقرب من مدرسة عثمان بن عفان الثانوية، باتجاه أراض زراعية على مشارف منطقة وشارع الصفطاوي.

ووفق التحليل، فقد تمكنت القوات الإسرائيلية من التقدم بأقل من كيلو متر واحد في 3 أيام، بمتوسط تقدم يومي بحوالي 300 متر فقط، على عكس معدل التقدم البري في الأيام السابقة، الذي تراوح بين كيلو وكيلو متر ونصف الكيلو يوميا.

تحليل صور أقمار صناعية للجزيرة يظهر تباطؤ تقدم الآليات الإسرائيلية في محور شمال غرب بيت لاهيا

تحليل صور أقمار صناعية للجزيرة يظهر تباطؤ تقدم الآليات الإسرائيلية في محور شمال غرب بيت لاهيا

وكان الناطق العسكري باسم كتائب القسام أعلن يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، عن تدمير 60 آلية عسكرية إسرائيلية منها 10 ناقلات جند في تصدي المقاومة للتوغل الإسرائيلي على محاور مختلفة من مدينة غزة وشمالها.

وقال الخبير العسكري فايز الدويري، إن الأرقام التي تعلنها فصائل المقاومة الفلسطينية، تشير إلى أن إسرائيل تخسر آلية و6 أفراد بين قتيل وجريح كل ساعة و20 دقيقة، مما يعني سقوط 3185 قتيلا وجريحا خلال 22 يوما من العملية البرية في قطاع غزة على أقل تقدير، مؤكدا أن إسرائيل لن تفصح عن خسائرها الحقيقية قبل 6 أشهر من انتهاء المعركة.

وأضاف أنه كلما تقدمت إسرائيل في أي محور داخل غزة، كان وضعها أكثر صعوبة وكانت فرصة المقاومين على التعامل أكبر، مشيرا إلى أن ما نُشر مؤخرا من صور للمعارك يؤكد أن المقاومة تدير المعركة بنجاعة.

    المصدر :
  • الجزيرة

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