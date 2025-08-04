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صور.. الاحتلال يقصف بركسًا زراعيًا جنوب جنين ويغتال شابًا فلسطينيًا

منذ 11 دقيقة
مركبة عسكرية إسرائيلية أثناء عملية إسرائيلية في مخيم جنين في الضفة الغربية، 20 مارس/آذار 2025. رويترز

مركبة عسكرية إسرائيلية أثناء عملية إسرائيلية في مخيم جنين في الضفة الغربية، 20 مارس/آذار 2025. رويترز

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استُشهد الشاب يوسف عماد إبراهيم العامر (33 عاماً) قرب بلدة قباطية جنوب جنين شمالي الضفة الغربية، بعد قصف وإحراق بركس زراعي كان يقيم فيه، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الاثنين.

يوسف عماد إبراهيم العامر (33 عاماً)

يوسف عماد إبراهيم العامر (33 عاماً)

وقال الباحث والناشط ثامر سباعنة لوسائل إعلام فلسطينية؛ إن قوة خاصة اقتحمت قباطية صباح اليوم وحاصرت البركس الزراعي، ثم أطلقت عليه قذائف أدت لاحتراقه بالكامل، قبل أن تقوم جرافة عسكرية بهدم ما تبقى منه.

الاحتلال يقصف بركسًا زراعيًا جنوب جنين

الاحتلال يقصف بركسًا زراعيًا جنوب جنين

وأفاد شهود عيان لوسائل إعلام فلسطينية؛ بأن جرافة الاحتلال نقلت جثمان الشهيد، في حين ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن العملية أسفرت عن “القضاء” على مطلوب حاول الهروب واعتقال آخر.

وانسحبت قوات الاحتلال بشكل كامل من قباطية بعد ساعات من الاقتحام وعمليات التفتيش، تاركة خلفها البركس مدمرًا والجماهير في حالة استنفار وغضب.

وبموازاة حرب الإبادة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم. بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 1012 فلسطينيا، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 18 ألفا و500 شخص، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

وترتكب إسرائيل إبادة جماعية في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، خلفت أكثر من 210 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

    المصدر :
  • وكالات

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